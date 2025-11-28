Reacție tranșantă a lui George Simion după demisia lui Moșteanu. Ce spune liderul AUR despre situația Guvernului Ilie Bolojan

George Simion, liderul partidului AUR, a reacționat după demisia lui Ionuț Moșteanu din funcția de ministru al Apărării. Potrivit lui Simion, Guvernul Bolojan este unul „incapabil”.

„Moșteanu a fost demis! Dar cu asta nu se rezolvă nicidecum problema structurală a unui Guvern incapabil!”, a scris George Simion pe pagina sa de Facebook.

Ionuț Moșteanu a demisionat, vineri, din funcția de ministru al Apărării, în urma scandalului privind studiile sale universitare. Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook a lui Ionuț Moșteanu.

„Mi-am depus astăzi demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale. Am discutat cu președintele, cu premierul, cu președintele partidului, cu o parte dintre colegii din USR și le mulțumesc pentru susținere și încredere. Fac acest gest cu asumare și respect față de Armata Română”, își începe mesajul Ionuț Moșteanu.

Moşteanu, acuzat că şi-a falsificat studiile

Ionuț Moșteanu ocupa, în Guvernul Bolojan, funcțiile de vicepremier din partea USR şi ministru al Apărării Naţionale. Moșteanu a stat în funcția de demnitar 155 de zile. Acesta a preluat mandatul de ministru în data de 24 iunie 2025.

În primele poziții publice, în CV-ul lui Ionuț Moșteanu apărea facultatea Athenaeum, în timp ce acum apare Bioterra.

Ziariștii de la Libertatea au publicat joi un articol din care reiese că, pe lângă neclarităţile din CV-ul lui Moşteanu, ar mai fi şi ilegalităţi. Astfel, în perioada 2015 – 2016, acesta era consilier de ministru în Ministerul Transporturilor și membru în CA al unor companii de stat.