Maia Sandu a reacționat după scandalul voturilor oferite de Republica Moldova la Eurovision: ”Nu trebuie să permitem ca cineva să deterioreze relațiile dintre țările noastre”

Maia Sandu a reacționat după scandalul voturilor oferite de Republica Moldova Românei în finala Eurovision 2026. Președinta Republicii Moldova a declarat că nu trebuie să permitem nimănui să deterioreze relațiile dintre România și Republica Moldova.

Președinta a punctat însă că în ciuda votului acordat de juriu, poporul Republicii Moldova a dat cea mai mare apreciere reprezentantei României, Alexandara Căpitănescu.

„Eu cred că nu trebuie să permitem ca ceva sau cineva să deterioreze relațiile dintre țările noastre și cred că este important că poporul Republicii Moldova a dat cea mai mare apreciere muzicienilor din România, deci asta este cel mai important. Și felicitări Alexandrei și lui Vlad (Vlad Sabajuc alias Satoshi, concurentul Moldovei – n.r.)”, a declarat Maia Sandu, prezentă la Parlamentul European, de la Strasbourg.

Republica Moldova a acordat doar 3 puncte pentru România, în finala Eurovision 2026

Alexandra Căpitănescu a oținut locul al treilea în finala Eurovision Song Contest 2026, dar rezultatul a fost urmat de scandal și reacții intense în spațiul public. Controversa a apărut după ce juriul din Republica Moldova ne-a acordat doar 3 puncte, în timp ce punctajul maxim, 12 puncte, i-a fost acordat Poloniei.

Votul acordat României de juriul Republicii Moldova la Eurovision 2026 a provocat un val de reacții pe rețelele sociale. Deși publicul moldovean a oferit 12 puncte României, juriul a acordat doar 3 puncte reprezentantei țării noastre, Alexandra Căpitănescu. Moldova a oferit 12 puncte Poloniei, 10 Israelului, 8 Greciei, 7 Bulgariei, iar Norvegiei 6 puncte. Mai mult decât atât, juriul vecinilor din Ucraina i-a oferit României tot 3 puncte.

În paralel, România a oferit 10 puncte Republicii Moldova, reprezentată de Satoshi, motiv pentru care reacțiile contradictorii s-au amplificat. De obicei, statele apropiate geografic își acordă cele mai mari punctaje reciproc pentru a se sprijini.

