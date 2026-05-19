Prima pagină » Actualitate » Antrenor sportiv din București, reținut pentru viol și bătăi repetate asupra unei minore de 17 ani

Bianca Dogaru
Polițiștii din Capitală au reținut un antrenor sportiv de 49 de ani, acuzat că ar fi abuzat și bătut în mod repetat o fată timp de aproape trei ani.

Agresorul a profitat de poziția lui de autoritate pentru a obliga minora în vârstă de 17 ani să întrețină relații sexuale, chiar în incinta unei săli de antrenament din Sectorul 5. Cazul a ieșit la iveală în urma unui apel la 112, iar anchetatorii au efectuat o percheziție la locuința suspectului.

Abuzuri grave timp de trei ani

Cercetările arată că abuzurile au început în toamna anului 2023 și au durat până în luna aprilie a acestui an. Pe parcursul acestor ani, bărbatul a recurs la violență fizică și presiuni psihologice pentru a-și ascunde faptele.

„Polițiști din cadrul Secței 19 Poliție au emis, față de persoana bănuită de săvârșirea infracțiunilor, un ordin de protecție provizoriu, fiindu-i impusă obligativitatea montării unui dispozitiv electronic de supraveghere, context în care, acesta a refuzat punerea în executare a măsurii. Față de bărbatul în cauză a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție provizoriu,” se arată într-un comunicat.

