Alertă aeriană în Galați și Tulcea. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol. Populația, avertizată să se adăpostească

Din nou RO-Alert în apropierea graniței României. Sistemul radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat, vineri dimineață, 25 septembrie, o țintă aeriană care evolua la aproximativ 20 de kilometri est de Galați.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, sistemul de supraveghere radar a detectat ținta aeriană la aproximativ 20 de kilometri est de municipiul Galați. În urma semnalului, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană la Baza 86 Aeriană Borcea, au decolat pentru monitorizarea situației.

RO-Alert în Galați și Tulcea, în toiul nopții

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru instituirea măsurilor de alertare a populației. La ora 03:27, locuitorii din estul județului Galați și nordul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert prin care au fost avertizați asupra situației.

Alerta aeriană a rămas în vigoare timp de aproape 50 de minute. La ora 04:14, autoritățile au anunțat încetarea alertei pentru cele două zone.

MApN: Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian al României

Ministerul Apărării precizează că, în urma monitorizării situației, nu au fost raportate pătrunderi ale unor ținte aeriene în spațiul aerian național.

Cele două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol preventiv, în cadrul misiunilor de Poliție Aeriană desfășurate pentru supravegherea și protejarea spațiului aerian al României.