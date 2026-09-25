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Trump și Xi, summit crucial la Casa Albă: SUA și China încearcă să evite o confruntare deschisă. Avertismentul liderului Beijingului privind „capcana lui Tucidide”

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Donald Trump și Xi Jinping s-au întâlnit la Casa Albă într-un moment tensionat pentru relațiile dintre SUA și China. Războiul din Iran, comerțul, Taiwanul și cursa pentru supremație în inteligența artificială domină agenda celor două superputeri.

Președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping s-au întâlnit joi la Casa Albă pentru discuții cu miză majoră, într-o perioadă în care Washingtonul și Beijingul încearcă să țină sub control o rivalitate economică și tehnologică tot mai dură, potrivit Associated Press.

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Întâlnirea are loc pe fondul unor divergențe importante privind războiul din Iran, dar și al negocierilor comerciale dintre cele două mari economii ale lumii. În paralel, competiția pentru tehnologiile de ultimă generație și inteligența artificială devine una dintre principalele linii de confruntare dintre SUA și China.

Dincolo de diferențele strategice, Trump și Xi încearcă să folosească relația personală construită în ultimii ani pentru a împiedica transformarea rivalității într-o confruntare deschisă.

„Încă de la prima mea alegere, în 2016, președintele Xi și cu mine am construit o prietenie, o prietenie cu adevărat minunată, de fapt, bazată pe respect reciproc și pe interesele vitale ale popoarelor noastre”, a declarat Donald Trump.

Sursa video – X/@TPostMillennial

Xi avertizează asupra riscului unui conflict între cele două superputeri

Xi Jinping a pus accentul pe legăturile economice și strategice dintre cele două țări, dar și pe necesitatea ca rivalitatea dintre Washington și Beijing să nu scape de sub control.

Liderul chinez a afirmat că interesele Statelor Unite și Chinei sunt „profund interconectate” și că „competiția ar trebui să fie una sănătoasă și să rămână în limite rezonabile”.

Xi a reluat și avertismentul privind așa-numita „capcană a lui Tucidide” – teoria potrivit căreia ascensiunea unei noi puteri care amenință poziția dominantă a alteia poate împinge cele două state către război. Liderul de la Beijing formulase un avertisment similar în timpul vizitei lui Trump în China, în luna mai.

„Ar trebui să coexistăm în pace. Așa cum am spus de multe ori, China și Statele Unite, în calitate de două țări importante, au numai de câștigat din cooperare și vor avea de pierdut amândouă în cazul unei confruntări.

Nu este nevoie să evităm să vorbim despre concurență, dar concurența noastră ar trebui să fie una sănătoasă și să se mențină în limite rezonabile. Ar trebui să fie o cursă în care să ne ajungem din urmă reciproc, nu o luptă în care unul câștigă, iar celălalt pierde”, a spus Xi Jinping.

Sursa video – X/@clashreport

Mesajul vine în condițiile în care competiția dintre cele două țări depășește de mult disputa privind tarifele vamale. Cipurile avansate, inteligența artificială, lanțurile globale de aprovizionare și influența geopolitică au devenit componente centrale ale rivalității sino-americane.

Iran, Taiwan și cipurile avansate, marile dosare dintre Washington și Beijing

Una dintre cele mai dificile teme rămâne războiul din Iran, care durează de aproape șapte luni. Administrația Trump încearcă să determine Beijingul să-și folosească influența asupra Teheranului pentru a convinge Iranul să accepte condițiile americane pentru încheierea conflictului.

China a rezistat până acum presiunilor Washingtonului, inclusiv amenințărilor economice formulate de administrația americană, menținându-și propria poziție diplomatică față de Teheran.

Beijingul are, la rândul său, revendicări importante. Xi Jinping urmărește ca Statele Unite să oprească definitiv vânzările de armament către Taiwan, unul dintre cele mai sensibile puncte ale relației bilaterale.

China cere totodată relaxarea restricțiilor americane asupra exporturilor de cipuri de ultimă generație, esențiale pentru dezvoltarea celor mai performante sisteme de inteligență artificială și a altor tehnologii strategice.

Un prim semnal de detensionare a venit miercuri, când Washingtonul și Beijingul au convenit să prelungească pentru încă două luni armistițiul comercial de un an care urma să expire la 10 noiembrie. Perioada suplimentară ar urma să fie folosită pentru negocierile destinate obținerii unui acord comercial mai stabil între cele două mari economii.

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