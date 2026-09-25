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Scandal în Corbeanca, la doi pași de Paradisul Verde al lui Țânțăreanu. Primarul userist al comunei este acuzat că a construit ilegal o structură pentru panouri fotovoltaice. Cum se apără edilul

Nicolae Oprea
Scandal în Corbeanca, la doi pași de Paradisul Verde al lui Țânțăreanu. Primarul userist al comunei este acuzat că a construit ilegal o structură pentru panouri fotovoltaice. Cum se apără edilul
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Ștefan Apăteanu (USR), primarul comunei Corbeanca, este acuzat de către mai mulți consilieri locali de faptul că ar fi construit o structură metalică ilegală, pe care a început să monteze panouri fotovoltaice. Potrivit lui Dorel Caravană, consilier local din partea Forța Dreptei, construcția nu ar respecta reglementările în vigoare.

„Domnul primar a început să pună niște țevi în urmă cu mai mult de un an. Le-a montat chiar lângă gard, adică la limita proprietății, lângă alt vecin. Structura de metal se întinde pe mai multe numere cadastrale, toate pe numele actualului primar.

Apoi, după ce a pus stâlpii, a construit o adevărată structură de metal, iar noi am reclamat acest lucru chiar la primărie și la serviciul urbanism. Ni s-a spus că este pentru o structură de panouri fotovoltaice la sol”, a declarat pentru Gândul consilierul local Dorel Caravană.

Mai mult, Caravană precizează faptul că o structură pentru panouri fotovoltaice ar trebui amenajată orizontal.

Consilier local: Structurile cu panouri ar trebui amenajate pe orizontală

„Nu este în regulă modul în care s-a amenajat, fiind pe verticală. Este vorba de umbrire, ar trebui să existe un proiect, trebuie să reziste la vânt. Când am văzut că de la primărie nu se reacționează, ne-am îndreptat către ISC.

Apoi, Inspectoratul de Stat în Construcții a venit înapoi către Primăria Corbeanca și Serviciul Urbanism, prin care solicita să se dea mai multe relații. ISC a zis că mai durează, că trebuie să răspundă și primăria, și că ar fi de natură penală. Acum, a început să monteze și panourile. Această structură nu respectă normele de construcție și de vecinătate. Dacă am face toți așa, ar fi normal?”, mai susține consilierul local.

Primarul din Corbeanca: Nu există o sentință de ilegalitate

Contactat de Gândul, primarul Ștefan Apăteanu nu a negat că a amenajat această structură, însă spune că ar fi legală.

„O primă precizare ar fi că, în lumina legislației actuale, caracterul nelegal este stabilit doar de o instanță de judecată. Până la acest moment, nu am cunoștință de nicio sentință sau decizie prin care să se fi constatat caracterul nelegal al unei construcții aflate pe proprietatea personală a mea.

Pe de altă parte, pe terenul imediat învecinat, există o construcție edificată fără respectarea autorizației de construcție. Proprietarul a fost sancționat contravențional pentru aceste aspecte, procesul-verbal în cauză fiind semnat chiar de fostul primar”, susține edilul din Corbeanca.

Primarul comunei din Ilfov mai spune că structura metalică pe care se montează panourile „redă sentimentul de intimitate pentru cei care locuiesc în două imobile de pe terenul pe care a fost amplasat scheletul cu panouri.

Consilierul Caravană s-a luat la „trântă” cu celebrul Cristian Țânțăreanu

„În curtea în discuție există o structură metalică autoportantă, plasată lângă gard, în vederea montării panourilor fotovoltaice. Această poziție a structurii asigură în mod optim orientarea potrivită față de punctele cardinale, necesară pentru eficiența panourilor. În același timp, amplasarea redă sentimentul de intimitate și siguranță, esențial celor care locuiesc în ambele imobile. Menționez că, anterior demarării oricărei lucrări, am solicitat aparatului de specialitate competent punctul de vedere cu privire la legalitatea demersului respectiv. Vă pot pune la dispoziție solicitarea către Urbanism, precum și răspunsul furnizat”, mai spune edilul din Corbeanca.

În ceea ce privește demersurile lui Dorel Caravană, acesta a fost implicat și în alte dispute, una dintre ele fiind chiar cu omul de afaceri Cristian Țânțăreanu, așa cum Gândul a dezvăluit într-un amplu material de presă.

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