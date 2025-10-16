Alertă de ploi torențiale în BULGARIA. Locuitorii sunt sfătuiți să nu iasă din case

Vremea rea a determinat autoritățile bulgare să emită o alertă meteorologică pentru coasta sudică a Mării Negre. În noaptea următoare sunt așteptate ploi torențiale și creșteri ale debitului de apă în mai multe zone.

Măsura vine la doar două săptămâni după furtunile care au devastat deja stațiunile de pe litoral, scrie publicația Novinite.

Avertismentul, extins în sudul Bulgariei

Guvernatorul regional al regiunii Burgas a extins avertizarea privind ruperea de nori la toate orașele din sud, inclusiv Sveti Vlas și Elenite. Aceste două zone au fost intens afectate de ploi în urmă cu câteva săptămâni.

Locuitorii din regiunile vizate sunt sfătuiți să fie extrem de precauți, să evite deplasările inutile și să apeleze numărul 112 în caz de urgență. Mai mult de atât, în Țarevo, autoritățile le-au recomandat oamenilor să rămână în case și să nu iasă afară decât dacă este absolut necesar.

Centrul de criză din Primorsko funcționează non-stop, coordonându-și intervențiile cu instituțiile centrale de la Sofia. Aici, echipe mobile sunt pregătite să ofere asistență rapidă populației în cazul producerii unor situații critice, transmit autoritățile bulgare.

Stațiunea Elenite, populară printre turiștii români, a fost grav afectată de inundații la începutul lunii octombrie.

În zonă a plouat torențial, cu peste 100 de litri de apă pe metru pătrat într-un interval scurt de timp. Imaginile distribuite pe rețelele sociale arătau cum nivelul apei a inundat mai mult de jumătate dintre clădirile și străzile localității. Mașinile parcate pe străzi au fost, pur și simplu, luate de ape.

Ciclonul care a lovit Bulgaria – în unele zone s-au înregistrat chiar recorduri de 212 litri de ploaie pe metru pătrat – a luat cinci vieți omenești și a produs pagube materiale însemnate. În urma acestor evenimente, Bulgaria a solicitat sprijinul Uniunii Europene.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ploi abundente în Bulgaria, în perioada următoare. Avertismentul MAE, pentru cetățenii români care călătoresc în țara vecină

Spania, sub teroarea vremii: COD ROȘU de ploi puternice în Catalonia

Liviu Dragnea: „Fie că e vorba de pandemie, de război, de ruși, de Putin sau acum de cod roșu, trebuie să ne fie FRICĂ de ceva mereu”