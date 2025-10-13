Spania, sub teroarea vremii: COD ROȘU de ploi puternice în Catalonia

Este alertă în Spania din cauza vremii nefavorabile. La o zi după perturbările meteo care au avut loc pe insula mediteraneană Ibiza, și o parte a regiunii Catalonia, în nord-estul țării, a fost plasată în alertă cod roșu pentru ploi puternice.

Această alertă a fost emisă pentru provincia Tarragona de către Agenția națională de meteorologie Aemet, care a prognozat 180 de milimetri de ploaie în 12 ore în delta fluviului Ebro.

Locuitorii din Montsia, rugați să nu iasă din case

Protecția Civilă catalană a emis în special o alertă telefonică prin care îndeamnă locuitorii din regiunea Montsia, la sud de Tarragona, să evite deplasările și apropierea de căile navigabile.

Președintele guvernului regional, Salvador Illa, s-a alăturat apelului pe rețelele de socializare, îndemnând cetățenii să dea dovadă de „prudență maximă”.

Serviciile de urgență catalane au publicat date privind apelurile primite, indicând o creștere accentuată de la ora 15:00 GMT, cu 142 de cazuri înregistrate.

„Se înregistrează inundații în unele locuri”, a indicat Aemet pe X. De asemenea, au început să fie semnalate perturbări ale transporturilor, în special din cauza inundării unor secțiuni de căi ferate și de autostrăzi.

Această ultimă alertă vine după ce regiunea Valencia, din est, care anul trecut a suferit cele mai mortale inundații pe care le-a cunoscut Spania în ultimele decenii, a ieșit relativ nevătămată dintr-o nouă alertă cod roșu declanșată vineri, 10 octombrie.

Aeroportul din Ibiza, o insulă din largul coastelor regiunii Valencia, a trebuit să suspende, sâmbătă, pentru scurt timp operațiunile, înainte de a le relua.

Oamenii de știință spun că schimbările climatice cauzate la nivel global intensifică fenomenele meteorologice extreme, cum ar fi ploile puternice generatoare de inundații devastatoare.

