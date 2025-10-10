Prima pagină » Actualitate » Alertă de urs, la școală. Autoritățile au emis un mesaj prin care cer oamenilor „să evite zona, să rămână în locuințe”

Alertă de urs, la școală. Autoritățile au emis un mesaj prin care cer oamenilor „să evite zona, să rămână în locuințe”

Luiza Dobrescu
10 oct. 2025, 08:24, Actualitate
Alertă de urs, la școală. Autoritățile au emis un mesaj prin care cer oamenilor
Amenzi de până la 60.000 de lei în cazul cetățenilor care hrănesc urșii / foto: Shutterstock / Gândul

Autoritățile din Neamț au transmis un mesaj prin RO Alert din cauza unui urs care a fost văzut pe lângă o școală din satul Oantu. 

Animalul a fost văzut de localnici în apropierea școlii și au sesizat autoritățile. ISU Neamț a emis vineri dimineață un mesaj de avertizare pentru oamenii din comuna Pângărați.

Nu este un caz izolat. Cu o noapte înainte, alți urși au fost văzuți și în localitățile Agarcia și Biaz Chei.

Autoritățile le recomandă oamenilor „să evite zona, să rămână în locuințe, să păstreze distanța față de animal și nu încerce să-l fotografieze sau să-l hrănească”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

A ajuns URSUL la Palilula, lângă Craiova. Este panică, s-a dat și mesaj Ro Alert

Un cioban a fost MUȘCAT de urs la o stână din masivul Iezer-Păpușa / Intervenție maraton a salvatorilor: 12 ore a durat acțiunea jandarmilor montani

Citește și

POLITICĂ Cu imunitatea parlamentară amenințată și acuzată de 11 infracțiuni, de Parchetul General, Șoșoacă ripostează: „Florența va înfunda pușcăria”
10:21
Cu imunitatea parlamentară amenințată și acuzată de 11 infracțiuni, de Parchetul General, Șoșoacă ripostează: „Florența va înfunda pușcăria”
ANALIZA de 10 Veteranii de război „cu nume” și politica ucraineană post-conflict. Se dau deja „lupte grele” la nivel de încredere, contracandidații lui Zelenski sunt în OFENSIVĂ
10:00
Veteranii de război „cu nume” și politica ucraineană post-conflict. Se dau deja „lupte grele” la nivel de încredere, contracandidații lui Zelenski sunt în OFENSIVĂ
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Stenograma ședinței CSAT este documentul cel mai important, de aceea nu se publică”
10:00
Ion Cristoiu: „Stenograma ședinței CSAT este documentul cel mai important, de aceea nu se publică”
POLITICĂ Economistul AUR: Guvernul a crescut prețul de 19 ori pentru contractul unei autostrăzi. Scumpirea, jumătate de miliard de lei
09:56
Economistul AUR: Guvernul a crescut prețul de 19 ori pentru contractul unei autostrăzi. Scumpirea, jumătate de miliard de lei
ACTUALITATE Prima prognoză Accuweather pentru decembrie 2025. Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion în București
09:52
Prima prognoză Accuweather pentru decembrie 2025. Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion în București
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Declarația că ne aflăm în război HIBRID cu Rusia poate fi la fel de periculoasă ca un război”
09:35
Ion Cristoiu: „Declarația că ne aflăm în război HIBRID cu Rusia poate fi la fel de periculoasă ca un război”
Mediafax
Cutremur de magnitudinea 7,4 lovește Mindanao, Filipine. A fost emis avertisment de tsunami
Digi24
Viktor Orban a petrecut într-un local din Cluj. Liderul maghiar a cântat alături de orchestră
Cancan.ro
Cine a fost tatăl lui Serghei Mizil, de fapt: mâna dreaptă a lui Ceaușescu + moartea suspectă din 2008
Prosport.ro
FOTO. Ce s-a ales de fata considerată cel mai frumos copil de pe Pământ
Adevarul
Putin a ajuns într-o țară în care ar putea fi arestat, în baza mandatului emis de Curtea Penală Internațională de la Haga
Mediafax
Cum va fi vremea în următoarele săptămâni. Prognoza completă până în luna noiembrie
Click
Românii care au vizitat una dintre cele mai izolate și ieftine țări din lume. Ce i-a impresionat cel mai mult: „Un gest simplu, dar cu o semnificație profundă”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Un bărbat a cumpărat dintr-un second hand un ceas, cu 3 $. Apoi a pus poza lui online și a aflat adevărata valoare: „Ai dat lovitura”
Digi24
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că e implicat în construcția unui aeroport cu Primăria Sectorului 4
Cancan.ro
Mădălina, o tânără de 29 de ani din Giurgiu, a murit după ce a născut într-o clinică privată din Constanța. Ce s-a întâmplat cu câteva ore înainte de tragedie
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice! Nimeni nu a recunoscut-o
observatornews.ro
Câţi ani de închisoare ar face Sorin Oprescu dacă va fi extrădat în România
StirileKanalD
Siropul de tuse ucigaș: 20 de copii au murit și 5 sunt în stare critică
KanalD
BREAKING NEWS Un cutremur de 7,4 a lovit Filipine! Autoritățile au emis mai multe avertizări de tsunami
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
„Așa îți salvezi mașina!” – mecanicul român care a dezvăluit secretul regenerării DPF
Descopera.ro
Locul „misterios” de unde a venit obiectul interstelar 3I/ATLAS
Capital.ro
Cine îi ia locul lui Călin Georgescu. România va suferi: El nu va supraviețui politic, dar ne îndreptăm spre ceva mai rău
Evz.ro
Doina Teodoru iubește din nou. Scărlătescu e istorie
A1
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o perioadă extrem de grea
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Igor Cuciuc, declarații despre moartea fiicei sale, în vârstă de 17 ani. Artistul este de părere că o mână criminală i-a luat viața: “S-a ascuns adevărul.”
RadioImpuls
Ultimele amintiri cu Andreea Cuciuc: visuri, râsete, un destin frânt prea devreme și două inimi zdrobite. Cristian Botgros și fosta lui iubită își găsesc cu greu cuvintele. ȘOCUL și DUREREA PIERDERII sunt încă vii: "Am avut o conexiune aparte"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
Unde se găsește cel mai puternic câmp magnetic de pe Pământ? Are o intensitate de 1.000.000 Gauss
SPORT Cum arată acum Cătălina PONOR, la 8 ani de la retragerea din gimnastică. A ajuns de nerecunoscut!
10:19
Cum arată acum Cătălina PONOR, la 8 ani de la retragerea din gimnastică. A ajuns de nerecunoscut!
EXTERNE Lege istorică adoptată de un stat emblemă din SUA. Adio alimentelor ULTRAPROCESATE din școli: „Facem ce trebuie pentru a proteja sănătatea copiilor”
10:06
Lege istorică adoptată de un stat emblemă din SUA. Adio alimentelor ULTRAPROCESATE din școli: „Facem ce trebuie pentru a proteja sănătatea copiilor”
Gândul de Vreme În sfârșit, România e „verde” și au dispărut codurile. ANM, noi precizări pentru Gândul: „Un front rece traversează rapid țara”
09:30
În sfârșit, România e „verde” și au dispărut codurile. ANM, noi precizări pentru Gândul: „Un front rece traversează rapid țara”
EXTERNE SUA și Finlanda au încheiat un acord privind navele spărgătoare de gheață/ Trump își propune să își consolideze securitatea în Arctica
09:24
SUA și Finlanda au încheiat un acord privind navele spărgătoare de gheață/ Trump își propune să își consolideze securitatea în Arctica
VIDEO Premierul Ungariei, Viktor Orban, petrecere cu lăutari. Liderul maghiar a fost sufletul petrecerii la Cluj. Și-a făcut încălzirea înainte de congresul UDMR
09:19
Premierul Ungariei, Viktor Orban, petrecere cu lăutari. Liderul maghiar a fost sufletul petrecerii la Cluj. Și-a făcut încălzirea înainte de congresul UDMR
SPORT Ionuț Radu, replică dură după ce a REVENIT la echipa națională. „Să-mi spună în față asta”
08:58
Ionuț Radu, replică dură după ce a REVENIT la echipa națională. „Să-mi spună în față asta”