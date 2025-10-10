Alertă de urs, la școală. Autoritățile au emis un mesaj prin care cer oamenilor „să evite zona, să rămână în locuințe”

Autoritățile din Neamț au transmis un mesaj prin RO Alert din cauza unui urs care a fost văzut pe lângă o școală din satul Oantu.

Animalul a fost văzut de localnici în apropierea școlii și au sesizat autoritățile. ISU Neamț a emis vineri dimineață un mesaj de avertizare pentru oamenii din comuna Pângărați.

Nu este un caz izolat. Cu o noapte înainte, alți urși au fost văzuți și în localitățile Agarcia și Biaz Chei.

Autoritățile le recomandă oamenilor „să evite zona, să rămână în locuințe, să păstreze distanța față de animal și nu încerce să-l fotografieze sau să-l hrănească”.

