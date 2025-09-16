Un cioban de 38 ani a fost mușcat de urs la stâna din Groapele, din masivul Iezer- Păpușa. Patrula Salvamont din baza Voina, împreună cu jandarmii montani, au intervenit de urgență, după ce au fost alertați prin sistemul 112. Bărbatul a fost preluat de elicopter, pentru a fi transportat la spital.

Din primele informații, intervenția de salvare a ciobanului atacat de urs a durat 12 ore. Atacul animanului asupra bărbatului a a avut loc marți dimineața, în jurul orei 2.00. Momentan, nu se cunosc cauzele care au dus la producerea incidentului.

Reamintim că acum trei zile un bărbat de 60 de ani a fost atacat de un urs pe câmp, în județul Mureș. Acesta a suferit răni grave la nivelul feței și se află în stare critică.

Victima a fost stabilizată la fața locului de echipajele SMURD și transportată la Târgu Mureș pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Sursă foto: Patrula Salvamont din baza Voina

