Alertă în școlile din București: mail anonim anunță un MASACRU cu arme de foc în unitățile de învățământ: „Toți meritați să suferiți”

Un mesaj anonim trimis către Inspectoratul Școlar al Sectorului 2 a stârnit panică în Capitală, după ce autorul a amenințat că va intra luni dimineața într-o școală cu două pistoale Beretta pentru a ucide elevi la întâmplare. Poliția și directorii de școli au fost mobilizați de urgență.

Un email anonim, expediat duminică seara către Inspectoratul Școlar al Sectorului 2, a declanșat o alertă majoră în unitățile de învățământ din București. Autorul mesajului a anunțat că intenționează să comită un masacru asupra elevilor.

„Luni dimineața, voi intra în școala voastră cu două Pistoale Beretta Px4 Storm să fac cât mai mult rău. Nu mă voi opri, voi omorî cât mai mulți copii, voi provoca un adevărat masacru, iar când va ajunge poliția, mă voi sinucide. Pregătiți-vă pentru masacrul de luni”, se arată în mesajul transmis de pe o adresă de email semnată cu numele „Angela”.

În text, autorul amenințării susține că „își urăște viața” și că dorește să provoace suferință: „Toți meritați să suferiți, eu îndur durere în fiecare zi. Abia aștept să vă omor”.

În urma mesajului, Inspectoratul Școlar al Sectorului 2 a transmis o alertă directorilor din școli, cerându-le să sesizeze imediat Poliția în cazul oricărei amenințări similare.

De asemenea, agenții de pază au fost instruiți să nu permită accesul persoanelor străine în incinta unităților de învățământ.

Reacția Poliției Capitalei

Poliția Capitalei a fost sesizată și desfășoară verificări pentru a identifica expeditorul emailului și pentru a preveni orice posibil incident.