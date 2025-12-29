🚨 Armata chineză a înconjurat Taiwanul. Beijingul a început exerciții cu foc real în cinci zone maritime și aeriene din jurul insulei

10:30 UPDATE. China se pregăteste pentru un exercițiu major pe 30 decembrie China deghizează lansatoarele mobile de rachete balistice intercontinentale din seria DF în macarale Zoomlion. Zoomlion este un important producător chinez de utilaje pentru construcții, agricultură și mediu.

China a lansat exerciții militare cu foc real în jurul Taiwanului, relatează The Guardian și BBC. Potrivit publicațiilor, Beijingul simulează „capturarea și blocarea“ zonelor cheie ale insulei, ca avertisment împotriva „forțelor separatiste” pentru independența Taiwanului și oricărei interferențe „externe”. Armata, marina, sisteme de rachetă și forțele aeriene au fost mobilizate pentru exerciții care includ exerciții cu foc real, a declarat armata chineză.

Armata Populară de Eliberare (AEP) – aripa militară a partidului comunist aflat la guvernare din China – a declarat că a trimis, luni dimineață, forțe navale, aeriene și de rachete pentru a înconjura Taiwanul. Navele pazei de coastă chineze au fost, de asemenea, trimise pentru a efectua „inspecții ale forțelor de ordine” pe mare, în jurul insulelor periferice ale Taiwanului.

„Este o acțiune legitimă și necesară pentru a proteja suveranitatea și unitatea națională a Chinei.”, a declarat colonelul Shi Yi.

„Misiunea Justiție-2025”

Exercițiile, denumite „Misiunea Justiție 2025”, au loc la câteva zile după ce SUA au anunțat că vând Taiwanui unul dintre cele mai mari pachete de arme, în valoare de 11 miliarde de dolari.

Conform BBC, această mișcare a stârnit proteste vehemente din partea Beijingului, care, la rândul său, a sancționat firmele americane din domeniul apărării.

Eforturile Taiwanului de a-și consolida apărarea în acest an au stârnit, de asemenea, furia Beijingului, care revendică insula autonomă ca teritoriu al său.

Președinția Taiwanului a criticat viitoarele exerciții militare chineze, calificându-le drept o provocare la adresa normelor internaționale.

Ministerul Apărării din Taiwan a declarat că a detectat, luni dimineață, avioane și nave chineze în jurul Taiwanului și că a desfășurat propriile forțe și sisteme de rachete pentru a monitoriza situația.

„Forțele noastre sunt în alertă maximă pentru a apăra Taiwanul și a proteja poporul nostru”, a declarat ministerul.

Într-o postare pe Weibo, Comandamentul Teatral de Est al armatei chineze – responsabil de Strâmtoarea Taiwan – a descris exercițiul militar care urmează ca un „scut al justiției”.

„Toți cei care complotează pentru independență vor fi anihilați când vor întâlni scutul!”, se arată în postare.

Exercițiu major, marți

Deși unele exerciții inițiale au început deja, armata a declarat că va desfășura un exercițiu major marți, între orele 08:00 și 18:00, ora locală.

În ciuda faptului că autoritățile de la Beijing solicită de mult timp „reunificarea pașnică” cu Taiwanul, ea are și o lege care prevede că va recurge la „mijloace mai puțin pașnice” pentru a împiedica „secesiunea” insulei.

Beijingul l-a acuzat pe președintele Taiwanului, Lai Ching-te, că urmărește „independența Taiwanului”. Președintele susține că Taiwanul este deja o națiune suverană și, prin urmare, nu are nevoie să declare oficial independența.

Duminică, Lai a declarat, într-un interviu acordat unei televiziuni locale, că Taiwanul trebuie să „continue să ridice ștacheta, astfel încât China să nu poată niciodată îndeplini standardele” necesare pentru o invazie.

El a mai spus că administrația sa nu va provoca China, deși a adăugat că pacea se bazează pe „puterea reală”.

Sondajele arată, în mod constant, că majoritatea taiwanezilor nu doresc nici unificarea cu China, nici declararea oficială a independenței.

Din 2022, Beijingul a intensificat exercițiile militare în Strâmtoarea Taiwan, de obicei ca răspuns la ceea ce consideră a fi amenințări, cum ar fi vizita fostului președinte al Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, în Taiwan în 2022 și învestirea lui Lai în 2024.

Ultimul exercițiu cu foc real al Chinei în Strâmtoarea Taiwan, desfășurat în aprilie, a simulat atacuri asupra porturilor și instalațiilor energetice cheie, a declarat la momentul respectiv Armata Populară de Eliberare. Odată cu exercițiile, armata chineză a lansat o serie de desene animate în care Lai era descris ca un „parazit”.

Exercițiile militare din această săptămână sunt primele organizate sub comanda lui Yang Zhibin, noul șef al Comandamentului Teatral de Est, care și-a preluat funcția în octombrie.

Taiwanul organizează propriile exerciții militare, atât pentru a-și pregăti populația pentru un atac, cât și pentru a-și demonstra capacitățile de apărare în fața Beijingului. Exercițiul Han Kuang din acest an, care a durat 10 zile, a fost cel mai mare și mai lung de până acum.

