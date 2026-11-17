O amenințare cu bombă a fost transmisă marți 17 noiembrie la bordul unei aeronave cu pasageri care circulă pe ruta Chișinău – București. Amenințarea a fost transmisă mai întâi către aeroportul Otopeni, iar ulterior au fost anunțați piloții de la cârma avionului. Aeroanava a aterizat pe aeroportul Henri Coandă, transmite Antena 3 CNN. Autoritățile s-au deplasat la fața locului, iar în urma verificărilor a reieșit că amenințarea a fost una falsă.
UPDATE: Incidentul din această seară a implicat o aeronavă Wizz Air 3248, care circula pe ruta Chișinău–București. În urma verificărilor efectuate pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din Otopeni, s-a dovedit că amenințarea a fost una falsă.
Avionul, cu 102 pasageri la bord, aterizase la București la ora 21:43.
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Agenți ai brigăzii antitero, polițiști și agenți ai Serviciului Român de Informații au demarat au demarat verificări pentru a afla dacă este vorba de o amenințare reală.
Agențiile europene de securitate încearcă să stabilească dacă amenințările coordonate cu bombă, care au perturbat zborurile de pasageri, în ultima perioadă, își au originea în Rusia, a precizat săptămâna trecută Financial Times.
Zeci de aeronave europene au fost obligate să efectueze aterizări de urgență, în ultima perioadă, după ce niște e-mailuri anonime au avertizat asupra prezenței unor bombe la bord.
Potrivit unor surse FT, o anchetă transfrontalieră între agențiile europene de informații și securitate se află în curs, în momentul de față, pentru a identifica originea amenințărilor.
Sursele au subliniat că mai este încă un drum lung de parcurs până când se va putea stabili cu certitudine cui aparțin amenințările. Unul dintre oficialii care a vorbit pentru FT a adăugat că atribuirea responsabilității este un proces minuțios care s-ar putea să nu se desfășoare rapid, dacă va avea loc vreodată.
Cu toate acestea, unii membri ai comunității de informații europene sunt convinși că Rusia este cel mai probabil vinovat. O ipoteză de lucru în rândul serviciilor de informații europene este că amenințările coordonate au fost generate de activiști pro-Kremlin sau de grupuri de hackeri.