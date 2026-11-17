O amenințare cu bombă a fost transmisă marți 17 noiembrie la bordul unei aeronave cu pasageri care circulă pe ruta Chișinău – București. Amenințarea a fost transmisă mai întâi către aeroportul Otopeni, iar ulterior au fost anunțați piloții de la cârma avionului. Aeroanava a aterizat pe aeroportul Henri Coandă, transmite Antena 3 CNN. Autoritățile s-au deplasat la fața locului, iar în urma verificărilor a reieșit că amenințarea a fost una falsă.

UPDATE: Incidentul din această seară a implicat o aeronavă Wizz Air 3248, care circula pe ruta Chișinău–București. În urma verificărilor efectuate pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din Otopeni, s-a dovedit că amenințarea a fost una falsă.

Avionul, cu 102 pasageri la bord, aterizase la București la ora 21:43.

știre inițială:

Agenți ai brigăzii antitero, polițiști și agenți ai Serviciului Român de Informații au demarat au demarat verificări pentru a afla dacă este vorba de o amenințare reală.

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Serviciile de securitate din Europa au demarat verificări în cazul amenințărilor cu bombă care au perturbat mai multe zboruri internaționale

Agențiile europene de securitate încearcă să stabilească dacă amenințările coordonate cu bombă, care au perturbat zborurile de pasageri, în ultima perioadă, își au originea în Rusia, a precizat săptămâna trecută Financial Times.

Zeci de aeronave europene au fost obligate să efectueze aterizări de urgență, în ultima perioadă, după ce niște e-mailuri anonime au avertizat asupra prezenței unor bombe la bord.

Potrivit unor surse FT, o anchetă transfrontalieră între agențiile europene de informații și securitate se află în curs, în momentul de față, pentru a identifica originea amenințărilor.

Sursele au subliniat că mai este încă un drum lung de parcurs până când se va putea stabili cu certitudine cui aparțin amenințările. Unul dintre oficialii care a vorbit pentru FT a adăugat că atribuirea responsabilității este un proces minuțios care s-ar putea să nu se desfășoare rapid, dacă va avea loc vreodată.

Cu toate acestea, unii membri ai comunității de informații europene sunt convinși că Rusia este cel mai probabil vinovat. O ipoteză de lucru în rândul serviciilor de informații europene este că amenințările coordonate au fost generate de activiști pro-Kremlin sau de grupuri de hackeri.