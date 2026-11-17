Sorina Pintea, fosta ministră a Sănătății, condamnată la trei ani și jumătate cu executare pentru dare de mită, ar putea fi eliberată înainte de termen din penitenciarul Gherla, după ce judecătorii au decis marți 17 noiembrie să o elibereze condiționat. Decizia nu este definitivă, notează știripesurse.ro.

Judecătorii s-au exprimat în favoarea Sorinei Pintea, după ce chiar comisia din penitenciarul Gherla a propus eliberarea condiționată a fostei ministre. Sorina Pintea ar putea ieși din închisoare mai devreme de 1 noiembrie 2028, data inițială a eliberării.

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Fostul oficial de la Ministerul Sănătății va trebui să respecte o serie de obligații.

Aceasta va fi obligată să se prezinte periodic la serviciul de probațiune. De asemenea, va trebui să anunțe dacă își schimbă locuința sau dacă pleacă de acasă pentru mai mult de cinci zile. Pintea va fi obligată, de asemenea, să participe la programe de reintegrare în societate. Încălcarea acestor reguli va atrage după sine revenirea în închisoare.

Sorina Pintea, condamnată la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare

Sorina Pintea a fost condamnată la 6 iunie 2025 de Curtea de Apel Cluj la o pedeapsă de trei ani și șase luni de închisoare cu executare pentru luare de mită în formă continuată. Ea a ocupat funcția de ministru al Sănătății în perioada 29 ianuarie 2018 – 4 noiembrie 2019, în Cabinetul Dăncilă.

Conform actului de acuzare, în calitate de manager al Spitalului Județean de Urgență Baia Mare, Pintea ar fi solicitat și primit de la reprezentanții unei firme suma de 10.000 de euro și 120.000 de lei, reprezentând 7% din valoarea unui contract de achiziții publice.

Totodată, instanța i-a interzis, pentru o perioadă de trei ani, dreptul de a candida la funcții publice și de a ocupa o funcție de conducere într-un spital public și a dispus confiscarea sumei de 10.000 de euro.