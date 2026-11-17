Fostul premier Ilie Bolojan a avut o primă reacție după izbucnirea scandalului generat de folosirea mașinii Serviciului de Protecție și Pază (SPP) în scopuri personale. Mai exact, Gândul a dezvăluit că o mașină a Serviciului a fost folosită pentru transportul a doi nuntași ai fiicei sale, de la aeroport la hotelul din Oradea în care erau cazați. Premierul spune că nu a încălcat legea și susține că este obligat chiar de lege să aibă SPP. Imaginile Gândul spun, însă, cu totul altceva.

„Ce vă pot asigura, că nu vreau să fac alte comentarii, este, pe de o parte, că copiii au avut o nuntă decentă, iar eu personal am respectat toate prevederile legale și nu s-a făcut nicio ilegalitate în modul în care a fost folosită mașina SPP. Este o prevedere legală care obligă, practic, premierii să aibă pază și, dacă refuză, trebuie să dea în scris, în așa fel încât să se asigure paza 24 de ore din 24, indiferent unde te deplasezi și în ce scop. În ceea ce privește partea de comisie, este tot o continuare a unei hărțuieli. Mașina, atunci când nu este cu mine sau nu mă deplasez pe cont propriu, trebuie să asigure securitatea mea. Când nu sunt ofițerii… Mașina a fost o parte cu mine, o parte nu. Sunt zile în care am dat declarație și am rămas pe cont propriu, a spus fostul premier la postul Digi24.

Declarațiile vin în contextul în care dezvăluirile Gândul au provocat reacții în spațiul public și au ajuns inclusiv în atenția parlamentarilor, care vor să stabilească dacă resursele Serviciului de Protecție și Pază au fost utilizate cu respectarea prevederilor legale.

Gândul a dezvăluit în exclusivitate că mașina SPP a fost folosită pentru transportul invitaților la nunta fiicei lui Ilie Bolojan

Gândul a dezvăluit în exclusivitate, duminică, 15 noiembrie, că autoturismul Volkswagen Touareg utilizat de echipa de protecție a fostului premier Ilie Bolojan a fost folosit pentru transportul unor invitați la nunta fiicei sale, organizată la Oradea.

Mai exact, este vorba despre femeia de afaceri Cristina Bâtlan, fondatoarea brandului Musette, și soțul acesteia, Gabriel Traian. Cei doi au fost preluați de la Aeroportul Oradea și transportați la hotelul în care urmau să fie cazați, cu autoturismul folosit de agenții SPP care asigură protecția fostului șef al Guvernului.

Imaginile publicate de Gândul arată și un alt episod petrecut în noaptea nunții, când agenții SPP au ajutat la mutarea bagajelor cuplului Bâtlan-Traian din Volkswagenul Touareg într-un alt autoturism, în prezența lui Ilie Bolojan.

Dezvăluirile au ridicat întrebări cu privire la persoana care a dispus transportul invitaților, condițiile în care a fost utilizată mașina Serviciului și eventualele cheltuieli suportate din fonduri publice.

Reprezentanții PNL au transmis, în apărarea fostului premier, că acesta beneficiază, potrivit legii, de protecție și autoturism SPP timp de doi ani de la încetarea mandatului. Explicația nu clarifică însă, în sine, circumstanțele transportului celor doi invitați.

Scandalul a ajuns în Parlament. Demers pentru constituirea unei comisii de anchetă privind folosirea mașinii SPP

Dezvăluirile Gândul au generat și un demers parlamentar pentru verificarea modului în care au fost folosite resursele SPP la evenimentul privat organizat de familia fostului premier.

Marți, 17 noiembrie, a fost depusă în Parlament o solicitare pentru înființarea unei comisii de anchetă, susținută prin 70 de semnături ale unor parlamentari PSD, AUR, SOS România și neafiliați.

Inițiativa îi aparține deputatului Dumitru Coarnă, iar solicitarea a fost formulată și în contextul declarațiilor făcute de liderul AUR, George Simion, luni seară, în emisiunea „Subiectul Zilei”, de la Gândul.

Comisia propusă ar urma să verifice dacă deplasările efectuate cu mașinile SPP au respectat cadrul legal, cine a dispus transportul invitaților și dacă personalul Serviciului a fost folosit pentru activități care nu țin de atribuțiile sale.

Fiica lui Ilie Bolojan s-a căsătorit în weekend, la Oradea. Politicieni și oameni de afaceri, printre invitați

Scandalul a izbucnit la scurt timp după nunta fiicei celei mari a fostului premier. Lucia Maria Bolojan s-a căsătorit sâmbătă, 14 noiembrie, cu Daniel Bota, fost fotbalist al echipei FC Bihor și actual antreprenor.

Cununia civilă a avut loc la Primăria Oradea și a fost oficiată de primarul Florin Birta. Ceremonia religioasă s-a desfășurat la Biserica cu Lună, iar petrecerea a fost organizată la Palazzo Grand Hall, o locație de evenimente din municipiu.

La nuntă au participat atât apropiați ai familiei, cât și mai multe nume cunoscute din politică și mediul de afaceri. Printre invitați s-au numărat Emil Boc, Vasile Blaga, Dan Motreanu, Ciprian Ciucu și Florin Birta.

Ilie Bolojan a participat la eveniment alături de partenera sa, Ioana Fâșie. La nuntă a fost prezentă și Floriana Bolojan, fosta soție a liderului liberal și mama miresei.

Evenimentul de familie a ajuns însă în centrul unui scandal public, după apariția imaginilor care surprind utilizarea autoturismului SPP pentru transportul unor invitați, situație ale cărei circumstanțe urmează să fie clarificate.