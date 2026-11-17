Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, omul de afaceri și liberalul Viorel Cataramă a lansat acuzații grave la adresa fostului președinte Klaus Iohannis, despre care a spus că ar putea ajunge la închisoare pentru rolul pe care l-ar fi avut în anularea alegerilor prezidențiale. Viorel Cataramă l-a acuzat că a transmis informații false Curții Constituționale și a catalogat anularea alegerilor drept un atac grav la adresa democrației și a dreptului de a alege și de a fi ales. Curtea Constituțională a decis anularea alegerilor prezidențiale pe 6 decembrie 2024, după ce Klaus Iohannis a declasificat documentele prezentate în ședința CSAT.Urmărește emisiunea live aici.

Viorel Cataramă îl consideră pe Klaus Iohannis vinovat de anularea alegerilor și spune că va face închisoare

Viorel Cataramă, liberal și om de afaceri, a susținut că fostul președinte Klaus Iohannis ar putea ajunge la închisoare pentru rolul pe care l-ar fi avut în anularea alegerilor prezidențiale. Acesta l-a acuzat că a transmis informații false Curții Constituționale și a catalogat anularea scrutinului drept unul dintre cele mai grave atacuri la adresa democrației și a dreptului cetățenilor de a alege și de a fi aleși. Liberalul a invocat și cazul Dianei Șoșoacă, despre care a spus că a fost împiedicată să candideze fără să existe o decizie definitivă a justiției în acest sens.

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„Eu cred că, mai devreme sau mai târziu, Klaus Iohannis va face pușcărie pentru lovitura de stat pe care a făcut-o, pentru că el a transmis informații false Curții Constituționale. Un singur lucru este cert: nu a existat nicio ingerință și niciun motiv anunțat atunci nu a rămas în picioare.

Noi discutăm aici despre unul dintre cele mai grave atacuri la democrație: dreptul de a alege și de a fi ales. România a călcat în picioare acest drept, de exemplu, în cazul Dianei Șoșoacă. A fost interzisă fără ca justiția să fi dat o decizie definitivă prin care să-i interzică dreptul de a candida”, a relatat liberalul Viorel Cataramă.

Viorel Cataramă spune că legile sunt încălcate la noi în țară din cauza conducerii progresiste de la Bruxelles

Viorel Cataramă a avertizat că, atât timp cât la Bruxelles se află la conducere forțe progresiste care încurajează astfel de practici, există riscul anulării alegerilor sau al excluderii unor candidați în ultimul moment.

„La noi, în România, când cineva are chef să-ți încalce cele mai fundamentale drepturi și libertăți, ți le încalcă și cu asta gata. Le respectă când îi convine și încalcă legea când nu îi convine. Atât timp cât la Bruxelles va exista o conducere progresistă care încurajează astfel de tactici sau tehnici, se poate întâmpla oricând fie anularea alegerilor, fie interzicerea unor candidați în ultimul moment, ca să iasă cine trebuie”, a mai adăugat omul de afaceri Viorel Cataramă, la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

Anularea alegerilor prezidențiale au avut loc în timpul mandatului lui Klaus Iohannis

Anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024 a avut loc în timpul mandatului lui Klaus Iohannis, care ocupa atunci funcția de președinte al României. Pe 28 noiembrie 2024, acesta a convocat o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), în cadrul căreia au fost analizate informații prezentate de serviciile secrete despre campania electorală a lui Călin Georgescu. Documentele conțineau suspiciuni cu privire la finanțarea nedeclarată a campaniei, promovarea coordonată pe rețelele sociale și posibile ingerințe externe.

Pe 4 decembrie 2024, Klaus Iohannis a aprobat declasificarea documentelor prezentate în ședința CSAT. Acestea au fost făcute publice și au ajuns în atenția Curții Constituționale. Două zile mai târziu, pe 6 decembrie 2024, CCR a decis, în unanimitate, anularea întregului proces electoral, inclusiv a primului tur și a turului al doilea, care urma să aibă loc pe 8 decembrie.

Nicușor Dan a spus că raportul despre anularea alegerilor include detalii noi despre Călin Georgescu

Președintele Nicușor Dan a organizat marți, 10 noiembrie, la Palatul Cotroceni, o conferință-maraton la care au luat parte jurnaliști ale tuturor publicațiilor din România. Întrebat, pe baza datelor pe care le deține, „ce „haină poartă Călin Georgescu”, președintele a făcut din nou referire la raportul despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Președintele Nicusor Dan a susținut că nu a putut să se ocupe de raport pentru că a fost prins în criza politică.

„În momentul în care eu, intervenind criza politică, m-am oprit din toate discuțiile cu instituțiile implicate în elaborarea raportului despre alegeri și despre influența rusă, pot să vă spun că existau mai multe informații interesante despre parcursul domniei sale și care nu sunt în momentul ăsta în spațiul public și vor fi în raportul acela”, a precizat Nicușor Dan.