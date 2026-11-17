Invitat în emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, Vladimir Petruț, primarul PNL din localitatea Cavnic, județul Maramureș, a criticat dur modul în care Ilie Bolojan a folosit resursele statului și i-a reproșat premierului că le cere românilor să strângă cureaua, în timp ce acesta încă se bucură de anumite beneficii, precum mașină și șofer de la SPP. Edilul a susținut că serviciul ar fi fost prins într-o capcană. Vladimir Petruț a susținut că fostul premier ar trebui să se plimbe cu autobuzul și bicicleta, așa cum le-a sugerat și el românilor. Urmărește emisiunea întreagă aici.

Fostul premier Ilie Bolojan a avut o primă reacție după izbucnirea scandalului generat de folosirea mașinii Serviciului de Protecție și Pază (SPP) în scopuri personale. Mai exact, Gândul a dezvăluit că o mașină a Serviciului a fost folosită pentru transportul a doi nuntași ai fiicei sale, de la aeroport la hotelul din Oradea în care erau cazați weekedn-ul trecut. Premierul spune că nu a încălcat legea și susține că este obligat chiar de lege să aibă SPP

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Vladimir Petruț spune că Bolojan nu strânge cureaua, deși asta le-a cerut românilor

Liberalul Vladimir Petruț l-a atacat pe Ilie Bolojan și a susținut că el e cel care le spunea românilor să strângă cureaua și fix el nu o face. Edilul din Cavnic a explicat că utilizarea mașinilor puse la dispoziție de SPP trebuie disecată și că există proceduri stricte pentru evidența deplasărilor demnitarilor. Acesta a precizat că șoferul completează foaia de parcurs, iar superiorul direct o verifică și o confirmă. Vladimir Petruț a mai adăugat că SPP primește în fiecare dimineață programul oficial al demnitarului și știe unde trebuie să îl transporte.

„A pozat mereu într-o persoană care strânge cureaua, dar nu o strânge deloc. Chestiunea aceasta cu SPP-ul trebuie reglementată foarte clar. Dacă mă întrebați pe mine, SPP-ul a căzut într-o capcană. E simplu: cei care avem calitatea de ordonatori de credite știm cum se confirmă o foaie de parcurs. La SPP, șoferul care conduce are o foaie de parcurs, pe care o completează, iar șeful direct o confirmă. La SPP se transmite de dimineață programul cu locurile în care trebuie să ajungă demnitarul”, a declarat liberalul Vladimir Petruț.

Edilul PNL din Cavnic: „Dacă ei au umblat cumva cu mașina în mod ilegal, atunci răspund ei”

Primarul PNL din Cavnic, Vladimir Petruț, a subliniat că responsabilitatea pentru eventualele deplasări ilegale cu mașina SPP revine celor care au folosit autoturismul în afara atribuțiilor de serviciu. Primarul a afirmat că, dacă un demnitar a dat un ordin în acest sens, cei care l-au acuzat ar fi greșit. Cu toate acestea, edilul a criticat folosirea mașinilor instituțiilor publice în scop personal.

„Dacă ei au umblat cumva cu mașina în mod ilegal, atunci răspund ei. Dacă demnitarul a dat un ordin, a fost o greșeală a celor care au acuzat acel ordin. În opinia mea, este clar că e vorba despre delapidare și fals intelectual. Nu aveai de ce să mergi cu mașina. Cum adică să iau mașina instituției și să-mi car toți prietenii și familia dintr-o parte în alta?” a relatat Vladimir Petruț, primarul PNL din Cavnic.

Vladimir Petruț i-a sugerat lui Bolojan să renunțe la beneficii și să folosească autobuzul

Liberalul Vladimir Petruț i-a reproșat lui Ilie Bolojan că le cere românilor să facă economii, dar nu renunță la mașina pusă la dispoziție de SPP. Edilul a susținut că fostul premier ar trebui să folosească bicicleta sau transportul în comun, așa cum le recomanda și cetățenilor. Vladimir Petruț a mai adăugat că teama de a merge printre oameni poate indica o problemă în modul în care Ilie Bolojan a guvernat.

„Totuși, dacă a luat atâtea măsuri împotriva oamenilor și ne-a explicat atât de mult cât trebuie să strângem cureaua, ar trebui să renunțe la mașină și să se plimbe cu bicicleta sau cu autobuzul, așa cum le recomandă și altora. Cred că este un exces de zel să îți placă să te plimbe cineva cu mașina și să îți deschidă ușa. Hai, lăsați toate chestiile acestea deoparte și comportați-vă ca oamenii! Dacă vă este frică să mergeți printre oameni după ce ați guvernat, înseamnă că ați guvernat prost și aveți o problemă”, a mai adăugat Vladimir Petruț.

Anchetă exclusivă Gândul: Mașina SPP, folosită pentru transportul invitaților la nunta fiicei lui Ilie Bolojan

Gândul a dezvăluit în exclusivitate, într-o investigație publicată duminică, 15 noiembrie, că autoturismul Volkswagen Touareg utilizat de echipa de protecție a lui Ilie Bolojan a fost folosit pentru transportul unor invitați la nunta fiicei sale, Lucia Maria, cu Daniel Bota, eveniment organizat sâmbătă, 14 noiembrie, la Oradea.

Reporterii Gândul au surprins momentul în care Cristina Bâtlan, fondatoarea brandului de încălțăminte și accesorii Musette, și soțul său, Gabriel Traian, au fost preluați de la Aeroportul Oradea și transportați la hotel cu autoturismul folosit de echipa SPP a fostului premier.

Potrivit informațiilor și imaginilor obținute de Gândul, agenții SPP au fost implicați și în alte activități legate de eveniment, inclusiv în deplasările din perioada pregătirilor pentru nuntă. Jurnaliștii au surprins, de asemenea, momentul în care agenții au ajutat la transferul bagajelor celor doi invitați între autoturisme, în noaptea evenimentului.

Dezvăluirile ridică semne de întrebare cu privire la folosirea resurselor Serviciului de Protecție și Pază pentru activități fără caracter oficial și la persoanele care au autorizat aceste deplasări.

Nu a fost stabilit oficial dacă transportul invitaților s-a realizat cu încălcarea prevederilor legale sau a procedurilor interne ale SPP.

În acest context, George Simion solicită ca Parlamentul să verifice împrejurările în care au fost folosite autoturismul și personalul SPP, dar și să declanșeze, în paralel, o anchetă asupra achizițiilor din programul SAFE.