Un expert medico-legal, profesorul Michael Freeman, a afirmat că, în urma analizei fotografiilor autopsiei lui Jeffrey Epstein, acesta ar fi fost ucis, nefiind vorba despre o sinucidere.

Astfel, expertul a spus că, în opinia sa, Epstein, condamant pentru infracțiuni sexuale, nu s-ar fi sinucis în închisoare, ci ar fi fost, de fapt, ucis, explicând și modalitatea în care s-ar fi petrecut totul: „Decesul a survenit în urma unui omor”, a declarat el, potrivit BBC.

Freeman susține, după examinarea dosarului întocmit de medicul legist din New York, că Epstein a fost strangulat, cel mai probabil, din spate.

Medicul legist care a efectuat autopsia a concluzionat, în 2019, că leziunile lui Epstein erau compatibile cu o sinucidere și că nu existau urme de răni de apărare, elemente care ar fi fost prezente dacă decesul ar fi fost un omor.

Epstein a fost găsit mort în închisoare, la New York, pe 10 august 2019, în timp ce aștepta să fie judecat pentru acuzații legate de trafic de persoane în scopuri sexuale.

Dr. Barbara Sampson, medicul legist șef la momentul autopsiei lui Epstein, care a stabilit că decesul acestuia a fost o sinucidere, a declarase anterior: „Îmi mențin cu fermitate concluzia privind cauza și împrejurările morții domnului Epstein”.

Michael Freeman a activat ca expert în stabilirea cauzei decesului pentru procurori generali din SUA în cazuri de decese survenite în custodia poliției, inclusiv în cazul lui George Floyd, în Minnesota.

Luni seară, el a publicat cercetările și documentele provenite de la medicul legist din New York, după ce și-a prezentat concluziile, la Londra.

Freeman nu a văzut cadavrul, dar și-a bazat concluziile pe dosarele și fotografiile din raportul medicului legist, puse la dispoziția sa de fratele lui Epstein, Mark Epstein, care a susținut întotdeauna că fratele său a fost ucis. Expertul a mai spus că analiza sa este independentă și că nu a fost plătit de Mark Epstein, fratele lui Jeffery.

Analiza expertului medico-legal

El a declarat pentru BBC că, în opinia sa, există indicii ale unei agresiuni asupra lui Epstein, inclusiv o hemoragie profundă la nivelul umărului stâng și leziuni care par să fie compatibile cu lovituri primite în zona feței.

Freeman a afirmat că dovezile indică, cel mai probabil, o strangulare cu ajutorul unei ligaturi, obiect care ar fi fost folosit ulterior și pentru a suspenda corpul de patul supraetajat.

El a spus că, deasupra urmei lăsate de ligatură pe gâtul lui Epstein, par să existe urme de unghii, ceea ce „ar fi compatibil cu o strangulare, în special din spate, și cu încercarea victimei de a îndepărta ligatura de pe gât”.

„Leziunile și modul în care a fost găsit corpul nu coincid. Prin urmare, rămâne o singură explicație: decesul a survenit în urma unui omor”.

Ce a declarat medicul legist care a efectuat autopsia lui Epstein

Medicul legist care a efectuat autopsia la acea vreme a declarat, în fața Biroului Inspectorului General din cadrul Departamentului de Justiție (DoJ), că leziunile lui Epstein erau mai degrabă specifice unui suicid prin spânzurare decât unui omor prin strangulare, precizând totodată că nu au existat dovezi ale unor răni de apărare, așa cum se observă, de regulă, în cazul victimelor strangulării.

Freeman a declarat că, în cazul unei anchete privind un deces prin spânzurare în timpul detenției, s-ar fi așteptat să existe o fotografie făcută înainte ca trupul să fie coborât.

Potrivit unei anchete a Departamentului de Justiție (DoJ) privind perioada petrecută de Epstein în închisoare, gardianul care l-a găsit pe Epstein a chemat imediat un coleg în ajutor, a coborât trupul acestuia pe podea și a început manevrele de resuscitare.

Teoria conspirației sau adevăr?

Decesul lui Epstein a survenit la o lună după ce acesta fusese plasat, pentru scurt timp, sub supraveghere, pentru prevenirea sinuciderii, se arată în raportul Departamentului de Justiție.

Întrebat și cine anume l-ar fi putut ucide pe Epstein, în ipoteza în care interpretarea sa asupra probelor ar fi corectă, Freeman a răspuns că „nu are nicio idee”.

„Nu am o opinie în această privință. Acest aspect nu a făcut parte din nicio investigație pe care am desfășurat-o”, a spus el.

Chestionat dacă punctele sale de vedere nu tind spre teoria conspirației, Freeman a răspuns: