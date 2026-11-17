Marco Rubio a acuzat printr-un discurs incendiar că elita globală nealeasă de nimeni se folosește de dreptul internațional pentru a slăbi SUA și că legile internaționale sunt folosite numai pentru a-și apăra interesele proprii, potrivit CBS.

„Pentru această elită globală, dreptul internațional nu este un ansamblu neutru de reguli. Dreptul internațional este un instrument — un instrument menit să le promoveze interesele sub pretextul unor principii universale”, a spus Rubio.

„Ei consideră că au dreptul de a guverna asupra tuturor, dar nu dau socoteală nimănui”, a adăugat secretarul.

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Zilele trecute, la Convenția Națională a Federalist Society, secretarul a transmis un mesaj cancelariilor capitalelor europene.

Rubio spune că Washingtonul nu mai acceptă ca libertatea sa de acțiune să fie limitată de instituții internaționale, tribunale supranaționale sau alte reguli pe care administrația Trump le consideră contrare intereselor americane.

El susține că nu este un discurs despre retragerea Americii din lume, ci este despre o Americă ce vrea să-și exercite puterea cu mai puține constrîngeri. Fără să mai ceară permisiunea nimănui și fără să accepte ca deciziile sale să fie judecate de organisme internaționale.

Marco Rubio spune că așa zisa „elita globală” este formată din organizații neguvernamentale, agenții internaționale, activiști și funcționari care n-au fost votați.

În opinia sa, au ajuns să folosească dreptul internațional ca pe un instrument politic. Secretarul de stat susține că aceste instituții nu mai apără reguli neutre, ci își impun propriile interese sub acoperirea unor principii universale.

Rubio și-a îndreptat criticile înclusiv la adresa ONU și a Curții Penale Internaționale. El contestă ideea ca instituțiile internaționale ar trebui să poată limita libertatea de acțiune a unei mari puteri, chiar și atunci cînd aceasta invocă securitatea națională sau apărarea propriilor interese.

Rubio amintește mai multe confruntări recente ale administrației Trump cu instituțiile internaționale: operațiunile militare americane împotriva cartelurilor din Caraibe, capturarea lui Nicolás Maduro, acțiunile împotriva imigrației ilegale ori sancțiunile impuse CPI.

Washingtonul s-a confruntat cu acuzații de încălcare a dreptului internațional, venite din partea unor organizații și oficiali care, în viziunea sa, încearcă să transforme propriile interpretări juridice în obligații pentru SUA.

„Nu mai invocați legi unor oameni înarmați cu săbii”, a transmis Rubio, făcând referire la citatul generalului roman Pompei cel Mare.

Sursa Foto: Departamentul de Stat