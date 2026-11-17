Președintele rus Vladimir Putin a sosit la Shenzhen, în China, pentru a participa la cel de-al 33-lea Summit APEC, unde este programată și o primă întâlnire trilaterală istorică alături de președintele chinez Xi Jinping și președintele american Donald Trump.

Summitul APEC 2026 are loc în orașul Shenzhen, provincia Guangdong, China, potrivit site-ului Kremlinului, unde s-ar putea discuta noi acorduri comerciale și soluții pentru încheierea războaielor din Iran și Ucraina.

Vladimir Putin a efectuat această vizită de lucru la invitația părții chineze. Liderul rus a fost întâmpinat pe covorul roșu, cu onoruri de stat, fanfară militară și de majorete, exact ca la vizita în China din mai 2026.

Pe 18 noiembrie, liderul de la Kremlin va avea o întâlnire bilaterală cu omologul său chinez cu o zi înainte de mult anunțata trilaterală.

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