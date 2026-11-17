Costi Ioniță, celebrul cântăreț, compozitor și producător muzical român, cunoscut pentru contribuțiile sale la muzica dance, manele și producții internaționale, a făcut un anunț pe pagina sa de Facebook. Artistul a dezvăluit faptul că, este nominalizat din nou la premiile Grammy, alături de artiști internaționali ca Shaggy și Akon.

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Deși Costi Ioniță a mai fost nominalizat de două ori la Premiile Grammy, la categoria Best Reggae Album, până acum nu a câștigat încă un trofeu. Artistul spear însă ca piesa Boom Body să îi aducă și trofeul mult visat.

„Pentru toți românașii mei cărora nu le place engleza decât la televizor, vreau să vă spun că sunt pentru a treia oară nominalizat la premiile Grammy, alături de Shaggy, de Akon, de artiști mari ai acestei lumi. Sunt mândru că sunt român, peste tot vă port în suflet. Forță România și poate de data aceasta câștigăm”, a spus artistul.

A mai fost nominalizat de două ori la premiile Grammy

Costi Ioniță nu este străin de astfel de nominalizări importante din industria muzicală. Spre exemplu, la ediția 2012, el a fost Nominalizat pentru albumul Summer in Kingston al lui Shaggy, la care a compus piesele „Dame” (alături de Kat DeLuna) și „Fired Up (F**k the Rece$ion!)” (alături de Pitbull).

Apoi, la ediția din anul 2022, artistul a fost nominalizat pentru albumul 10 al artistei Spice (ce include piesa „Go Down Deh”, alături de Shaggy și Sean Paul), la care a lucrat ca producător și co-compozitor. Piesa Boom Body, în colaborare cu Shaggy, Akon, Aidonia are 11 milioane de vizualizări pe Youtube.