Reforma administrativ-teritorială, propusă de Partidul Social Democrat, este unul dintre subiectele intens discutate pe scena politică în ultima perioadă. Vicepremierul Marian Neacșu a comentat pe această temă, marți seară, în cadrul unui interviu la Antena 3 CNN, și a precizat că un oraș ar trebui să cuprindă cel puțin 10.000 de locuitori.

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Întrebat câți locuitori ar urma să includă un „oraș mic”, potrivit reorganizării teritoriale, vicepremierul Marian Neacșu a avansat cifra de 10.000 de cetățeni.

„Sunt vehiculate mai multe cifre. Opinez că cel puțin pentru momentul ăsta cifra de 10.000 ar fi una corectă.”, a declarat Marian Neacșu.

Ce presupune planul de reorganizare teritorială

România ar putea trece printr-o reorganizare administrativ-teritorială de amploare, care ar reduce numărul județelor de la 41 la numai 15. Propunerea implică comasarea a 26 de județe. Modelul luat în calcul este cel al actualelor Curți de Apel, care acoperă deja mai multe județe.

Ideea a fost prezentată de Dragoș Benea, vicepreședinte PSD și coordonator al grupului de lucru care pregătește reforma administrativ-teritorială. Acesta a invocat organizarea celor 15 Curți de Apel ca posibil punct de plecare pentru reorganizarea județelor, fără să confirme că aceasta va fi și varianta finală. Însă, aplicarea acestui model ar schimba radical harta României, notează Antena 3.

Una dintre cele mai importante modificări ar putea viza Capitala și zona metropolitană. Scenariul discutat în PSD ar presupune desființarea Primăriei Generale a Municipiului București și păstrarea primăriilor de sector, care ar urma să preia responsabilitățile actualei administrații municipale.

Sursa video: Antena 3 CNN