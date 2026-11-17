În dimineața de Crăciun a anului 1989, Stephen Hawking s-a reunit cu soția și copiii săi pentru a face schimb de cadouri.

Astrofizicianul de renume mondial a plecat ulterior pentru a petrece timpul cu o altă femeie, lăsându-și familia în urmă. Fiica sa, Lucy, nu a uitat niciodată acest lucru.

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„Ne-a oferit tuturor cadourile dimineața, iar apoi tata a făcut un întreg spectacol din plecarea sa alături de Elaine – un gest pe care l-am considerat, și îl consider în continuare, inutil de brutal”, și-a amintit ea, potrivit New York Post .

Acest episod este una dintre numeroasele dezvăluiri stânjenitoare din noua biografie a celebrului fizician, scrisă de Graham Farmelo și intitulată „Hawking: His Life and Work” (Bantam, 24 noiembrie).

Deși a ajutat publicul larg să înțeleagă mai ușor găurile negre, în timp ce el a trăit decenii întregi cu scleroză laterală amiotrofică, fiind imobilizat într-un scaun cu rotile și, în cele din urma, incapabil să mai vorbească în urma unei traheotomii, Hawking a avut și o latură întunecată.

Portretul conturat de Farmelo îl înfățișează pe Hawking drept un individ autoritar, tiranic și obsedat sexual, care dădea dovadă de cruzime față de colegi și de o totală lipsă de sensibilitate față de cei dragi.

Tatăl lui Hawking, Frank, a observat acest egoism cu mult înainte ca fiul său să devină celebru. Stephen avea tendința „de a o hărțui pe Mary [sora sa mai mică] și de a fi foarte egoist”, nota el în jurnalul său.

După o vacanță în familie, în timpul căreia Stephen nu a făcut aproape nimic pentru a ajuta, Frank a concluzionat: „Viața era mai simplă fără el”.

În 1963, la vârsta de 21 de ani, Hawking a fost diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică (SLA, cunoscută și sub numele de boala Lou Gehrig) și i s-au mai acordat doar câțiva ani de trăit; cu toate acestea, el a continuat să trăiască încă decenii la rând.

Frecventa cluburi de striptease, inclusiv „Stringfellows” din Londra; proprietarul acestuia, Peter Stringfellow, își amintea că i-a oferit lui Hawking posibilitatea de a alege între a discuta despre univers sau a privi dansatoarele.

Răspunsul lui Hawking a fost: „Fetele”. La aniversarea a 60 de ani, în 2002, o interpretă care o imita pe Marilyn Monroe, purtând o rochie roz, i-a cântat o serenadă, în timp ce el zâmbea larg din scaunul său cu rotile.

„Ne știm de mult timp, eu și Marilyn”, a glumit Hawking.

În cadrul unei cine festive organizate cu ocazia zilei sale de naștere, dansatoare de can-can au executat un număr pe care Farmelo îl descrie drept „exuberant și îndrăzneț”.

Hawking a spus, de asemenea, una dintre glumele sale preferate despre descoperirile științifice:

„Nu aș compara asta cu sexul, dar durează mai mult”.

În 2012, Universitatea Cambridge a confirmat că Hawking a vizitat, la un moment dat, un club pentru cupluri care practică schimbul de parteneri (swingers) în California, deși a precizat că relatările conform cărora ar fi fost un client fidel sunt „mult exagerate”.

În martie 2006, Hawking a călătorit în Insulele Virgine Americane pentru o conferință de fizică organizată de Lawrence Krauss și co-finanțată de o fundație condusă de Jeffrey Epstein.

Oamenii de știință au participat la un grătar pe insula privată a lui Epstein, iar Hawking a făcut o excursie cu un submarin, cu ajutorul îngrijitorilor săi.

O fotografie, inclusă în dosarele Epstein și făcută publică în 2026, îl înfățișa pe Hawking stând relaxat între două femei în bikini, despre care familia sa a afirmat că erau îngrijitoare.

Farmelo susține că fotografia „nu avea nicio legătură cu Epstein” și că a fost realizată în Florida, în 2007 – deși familia a oferit, de asemenea, o altă versiune cu privire la locul și data la care a fost făcută.

În 2006, a participat la o conferință de fizică pe insula St. Thomas. Hawking a avut două căsnicii tumultuoase, ambele încheiate prin divorț.

Stephen Hawking a decedat în 2018, la vârsta de 76 ani.

Sursa Foto: Hepta