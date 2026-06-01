Noul sistem digital de control la frontieră al Uniunii Europene generează cozi în mai multe aeroporturi ale blocului comunitar. Unele puncte de trecere raportează timpi de așteptare de până la 3 ore și jumătate, scrie The Guardian.

Pasagerii care călătoresc prin aeroporturile din Uniunea Europeană sunt sfătuiți să ajungă mai devreme la terminale, după ce s-a constatat că noul sistem digital de control la frontieră provoacă întârzieri în mai multe state.

Recomandarea vine din partea operatorilor aerieni, potrivit The Guardian, citat de Mediafax. Aceștia avertizează că procedurile suplimentare introduse prin sistemul Entry/Exit System (EES) pot prelungi destul de mult timpul petrecut la controalele de frontieră.

Sistemul EES a înlocuit ștampilarea pașapoartelor pentru cetățenii din afara Uniunii. Acesta include înregistrarea digitală a intrărilor și ieșirilor din spațiul comunitar. În egală măsură, sunt colectate date biometrice la trecerea frontierei. Implementarea a început în octombrie 2025, iar sistemul a devenit complet operațional luna trecută.

Yvonne Moynihan, director corporativ al companiei aeriene Wizz Air, a precizat că noile verificări au dus la timpi de așteptare mai mari decât cei estimați inițial. Potrivit acesteia, pasagerii ar trebui să ia în calcul sosirea la aeroport cu 3 ore înainte de decolare. În mod normal, recomandarea este de 2 ore. Moynihan a observat că situația diferă de la un aeroport la altul. În unele destinații, procesul se desfășoară normal. În altele, în special în Spania, Portugalia și Franța, s-au raportat cozi semnificative.

Ce recomandări au marile companii aeriene

Compania aeriană îi sfătuiește pe călători să fie pregătiți pentru perioade mai lungi de așteptare, inclusiv la sosirea în destinație. Printre recomandări se numără includerea în bagaje a unei baterii externe pentru telefon și a apei, în special în perioadele aglomerate. De asemenea, pasagerii care au zboruri cu escală sunt sfătuiți să permită un interval mai mare între curse.

Asociația aeroporturilor europene, ACI Europe, avertizează că situația s-a agravat în ultimele săptămâni. Potrivit unui sondaj realizat în 45 de aeroporturi din 20 de state membre ale UE, timpii de așteptare pot ajunge la 3 ore și jumătate în perioadele de vârf. Organizația arată că inclusiv aeroporturi care nu raportau anterior probleme se confruntă acum cu întârzieri.

Săptămâna trecută, poliția franceză a suspendat temporar aplicarea verificărilor EES în portul Dover, mii de turiști rămânând blocați la cozi în condiții de temperaturi ridicate. Măsura a fost permisă de o clauză din regulamentul european privind relaxarea temporară a controalelor în situații excepționale.

Reacția Comisiei Europene

Totuși, Comisia Europeană a transmis că noul sistem nu explică singur toate întârzierile raportate. Potrivit executivului comunitar, procesul de înregistrare a datelor durează, în mod obișnuit, aproximativ un minut pentru fiecare persoană.

Chiar și așa, autoritățile și operatorii din transportul aerian recomandă pasagerilor să își planifice cu atenție călătoriile în această vară, în condițiile în care noul sistem este aplicat la scară largă în întreaga Uniune Europeană.

