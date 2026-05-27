Taxi cartel pe Otopeni. Consiliul Concurenței a amendat COTAR și 18 companii de taxi care au constituit un cartel ca să elimine de pe piață un operator de transport care opera pe Aeroportul Otopeni. Consiliul a constatat că părţile implicate şi-au coordonat comportamentul în vederea eliminării din incinta aeroportului Otopeni a companiei Clever Tech SRL. Aceasta administra o aplicaţie agregatoare ce includea oferta mai multor şoferi de taxi, se arată într-un comunicat al instituţiei, preluat de Ștriripesusrse.ro.

COTAR, FORT şi companiile de taxi au solicitat Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti S.A. (CNAB) eliminarea aplicaţiei agregatoare Clever de pe terminalele touch-screen prin care pot fi comandate taxiuri în incinta aeroportului.

Cartelul taxi Otopeni

Cele 18 companii de taxi sancţionate sunt Cristaxi Service SRL, Auto Cobălcescu SRL, Meridian Taxi SRL, As Taxi 2003 SRL, Compania de Taximetrie Speed Taxi SRL, D`Artex Star SRL, Autogeneral SA, Lion Quick Taxi SRL, Street Taxi SRL, Simbol Fly Consulting SRL, Speed Taxi SRL, Bageti Star SRL, Dinamic Taxi SRL, Dispecerat Perfect SRL, Fast Transport Auto SRL, Grand Auto Taxi SRL, Grant Taxi Service SRL şi Grant Taxi Speed SRL.

FORT, Auto Cobălcescu SRL, Meridian Taxi SRL, Cristaxi Service SRL şi Grand Auto Taxi SRL au recunoscut săvârşirea faptei anticoncurenţiale investigate.

CNAB a primit ordine să asigure transparența

Autoritatea de concurenţă a impus CNAB o serie de condiţii menite să asigure accesul tuturor operatorilor interesaţi în incinta aeroportului, într-un mod transparent, nediscriminatoriu şi predictibil.

„Ca urmare, CNAB şi-a asumat o serie de angajamente care vizează identificarea şi închirierea spaţiilor pentru amplasarea terminalelor touch-screen fără a mai interveni asupra tipurilor de aplicaţii care rulează.

În plus, CNAB va permite ca serviciile de transport persoane de la aeroport să fie derulate atât prin intermediul aplicaţiilor agregatoare, cât şi prin aplicaţii de ride-sharing, fără ca acestea să mai fie limitate exclusiv la transportul în regim taxi, respectiv la aplicaţiile informatice ale companiilor de taxi”, arată Consiliul Concurenţei.

Amplasarea terminalelor touch-screen se va atribui exclusiv prin licitaţie cu strigare

Închirierea spaţiilor pentru amplasarea terminalelor touch-screen se va atribui exclusiv prin licitaţie cu strigare organizată de Bursa Română de Mărfuri.

Companiile interesate vor putea depune oferte pentru mai multe spaţii, dar li se va atribui doar un singur spaţiu în cadrul aceleiaşi proceduri de licitaţie, cu scopul de a asigura o prezenţă cât mai numeroasă a companiilor active pe piaţă şi servicii diversificate pentru pasageri, precizează Consiliul Concurenţei.

Legea concurenţei interzice orice înţelegeri între companii care împiedică, restrâng sau denaturează concurenţa pe piaţa românească.

