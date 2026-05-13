Eurovision 2026: Israel, Suedia, Grecia și Moldova, în finala de la Viena. Când va intra în concurs Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României

Eurovision 2026: Israel, Suedia, Grecia și Moldova, în finala de la Viena / Sursa FOTO: eurovision.com
După prima semifinală la Eurovision 2026, 10 țări s-au calificat pentru marea finală de la Viena. Voturile publicului și juriile naționale au eliminat cinci artiști. România este reprezentată de Alexandra Căpitănescu.

În cea de-a doua semifinală, de joi, 14 mai, vor intra alte 15 țări, printre care și România.

De ce merg direct în finală Germania, Franța și Marea Britanie

Trebuie spus că, potrivit formatului, cei mai importanți sponsori ai concursului Eurovision, iar aici ne referim la Marea Britanie, Franța, Germania și Italia, au asigurat un loc în finala de sâmbătă. De același avantaj beneficiază și țara gazdă, Austria.

Primele 10 finaliste sunt:

  • Grecia. Artist: Akylas, cu piesa „Ferto”
  • Finlanda. Artiști: Linda Lampenius și Pete Parkkonen, cu piesa „Liekinheitin”
  • Belgia. Artist: Essyla, cu piesa „Dancing on the Ice”
  • Suedia. Artist: Felicia, cu piesa „My System”
  • Republica Moldova. Artist: Satoshi, „Viva, Moldova!”
  • Israel. Artist: Noam Bettan, cui piesa „Michelle”
  • Serbia. Artist: Lavina, cu piesa „Kraj mene”
  • Croația. Artist: Lelek, cu piesa „Andromeda”
  • Lituania. Artist: Lion Ceccah, cu piesa „Solo quiero mas”
  • Polonia. Artist: Alicja, cu piesa „Pray”.

Nu s-au calificat în finală Estonia, Georgia, Muntenegru, Portugalia și San Marino.

Pentru publicul din Republica Moldova, seara a adus una dintre cele mai importante vești ale competiției. Satoshi, care a deschis semifinala cu piesa „Viva, Moldova!”, a reușit să obțină un loc în finală.

Ce piesă propune România

Rezultatul semifinalei se stabilește printr-un sistem mixt de vot, cu 50% pondere pentru juriu și 50% pentru votul publicului. Detaliile complete ale punctajelor vor fi publicate după marea finală de sâmbătă.

România va intra în competiție joi, în a doua semifinală, fiind reprezentată de Alexandra Căpitănescu, cu piesa „Choke Me”. Artista va urca pe scenă a treia în ordinea de concurs, într-o seară în care România va încerca să obțină primul loc în finală după revenirea TVR la Eurovision.

Scandal la Eurovision. TVR apără piesa „Choke Me" și susține că versurile sunt doar o metaforă

Motivul pentru care se cere descalificarea piesei cu care România va participa la Eurovision 2026, „Choke me". I se aduc critici dure

