Scandal la Eurovision. TVR apără piesa „Choke Me” și susține că versurile sunt doar o metaforă

Televiziunea Română răspunde criticilor dure apărute la nivel internațional cu privire la piesa care reprezintă România la Eurovision 2026. Melodia „Choke Me”, interpretată de Alexandra Căpitănescu, a fost catalogată de mai mulți activiști drept „periculoasă”, sub acuzația că promovează practici sexuale violente.

Reprezentanții TVR resping aceste acuzații și afirmă că titlul și versurile au un sens pur simbolic. Instituția precizează că susține libertatea artistică și valorile de diversitate ale concursului. Potrivit TVR, conceptul spectacolului de la Viena va fi construit special pentru a elimina orice interpretare literală a textului.

„Conceptul artistic al spectacolului scenic este conceput special pentru a evidenţia natura metaforică a mesajului şi pentru a exclude orice interpretare literală a versurilor”, a scris TVR.

Artista Alexandra Căpitănescu a explicat, la rândul ei, că mesajul piesei nu trebuie înțeles ad litteram. Aceasta susține că arta nu are nevoie de cenzură atâta timp cât nu provoacă suferință nimănui.

Piesa a stârnit controverse majore, în special în Marea Britanie. Activiștii împotriva violenței sexuale avertizează că melodia „se joacă iresponsabil cu viețile femeilor”, în condițiile în care expresia „choke me” (sufocă-mă) apare de 30 de ori în doar 3 minute.

Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU) nu a oferit până acum un punct de vedere oficial. Totuși, TVR promite că însuși spectacolul de pe scenă va clarifica natura metaforică a mesajului transmis de reprezentanta României.

