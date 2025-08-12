Prima pagină » Actualitate » ANAF descinde peste marii datornici ai țării. Ministrul Finanțelor ACUZĂ un producător român: „Cine le-a oferit protecție la cel mai înalt nivel?”

Ruxandra Radulescu
12 aug. 2025, 15:07, Actualitate
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a trimis ANAF peste companiile aflate pe „Lista Rușinii”. Pe lângă întârzierile repetate la plata taxelor, au fost semnalate suspiciuni de fraudă, la care autoritățile ar fi închis ochii, după cum sugerează ministrul.

„Am cerut ANAF să demareze controale de integritate în cazul unor jucători de dimensiune economică semnificativă, asupra cărora persistă situații de tergiversare a plății obligațiilor fiscale, cu suspiciuni de fraudă semnalate inclusiv de Curtea de Conturi”, a anunțat, marți, ministrul.

În această privință, oficialul a menționat cazul unui producător local de țigări cu datorii totale ce depășesc 600 milioane lei, din care peste 300 milioane lei provin din neplata accizelor, inclusiv dobânzi și penalități.

„Decizii succesive de eșalonări, restructurări, înlesniri și amânări la plată, ce datează de mulți ani, plus suspendări și contestări obținute în instanțe, în condiții cel puțin discutabile.(…) Întrebarea principală este: cine a oferit, în tot acest timp, protecție la cel mai înalt nivel, acestor jucători?”, se întreabă Alexandru Nazare.

Ministrul a menționat că, în anumite cazuri, situația a ajuns până la intrarea în concordat preventiv, blocând executarea silită de către ANAF.

Nazare a transmis că, în colaborare cu noua conducere ANAF, prioritățile sunt „îmbunătățirea colectării și restabilirea încrederii în instituție” prin oprirea companiilor care solicită eșalonări repetate „fără intenția reală de a plăti”.

Acesta a menționat, totodată, că: „eșalonarea trebuie să fie un sprijin pentru cei de bună credință, nu o scuză pentru abuzuri, iar obligația de a-ți achita datoriile fiscale este trebuie să fie aceeași pentru toate categoriile de contribuabilii — fie că vorbim de marile companii, jucătorii de dimensiune medie sau segmentul IMM.”

Nazare a mai adăugat că „echitatea în colectare și în tratamentul aplicat, precum și toleranța zero pentru abuzuri nu sunt opționale” și că divizia de integritate a ANAF va avea un rol esențial în identificarea și stoparea acestor practici.

Foto: Mediafax/ Andreea Alexandru

