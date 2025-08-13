Alexandru Nazare anunță o taxă nouă pentru coletele care vin din spațiile extracomunitare

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat în cadrul conferinței de presă susținute la Palatul Victoria pe tema reformei fiscale că a nouă măsură fiscală vizează comerțul online cu produse din afara Uniunii Europene: o taxă fixă de 25 de lei pentru fiecare colet de 150 euro.

„A doua măsura este taxa extracomunitara pe colete. Antreprenorii online au fost foarte afectați. Sunt efecte logistice. Propunem o taxă fixă de 25 de lei pentru fiecare colet de 150 de euro,” a transmis ministrul Finanțelor.

„Sunt foarte mulți antreprenori români, vorbim de aproape 40.000 de antreprenori români, care vând în online și care au fost profund afectați de această creștere a coletelor din zone extracomunitare. Sunt multiple efecte negative ale acestei invazii de produse din zona extracomunitare. Sunt efecte de mediu, sunt efecte logistice, pentru că logistica de a muta atâtea colete la o creștere atât de mare este mult mai complicată. Vorbim și de riscuri în privința contrafacerii și a verificării acestor colete, pentru că posibilitățile de a verifica un număr atât de mare de colete sunt mult mai mici și resursele statului în această privință sunt mici,” a mai adăugat acesta.