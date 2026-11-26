Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a postat joi, 26 noiembrie, pe pagina personală de Facebook, un mesaj în care anunță că, în cadrul ședinței de Guvern de astăzi, a fost aprobată suplimentarea bugetului Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) cu 700 de milioane de lei, bani care se adaugă la cele 150 de milioane de lei alocate tot în cursul acestei luni. În ciuda sumei generoase virate către ministerul condus de Mihai Ghigiu, ministrul Finanțelor a explicat că nu pot fi acoperite „numeroasele solicitări” de suplimentare a bugetelor ministerelor. Nazare susține că fiecare necesar de finanțare este analizat în funcție de urgența plăților restante și de implicațiile amânărilor acestora.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

„În ultimele săptămâni ale anului, avem numeroase solicitări de suplimentare a bugetelor ministerelor”

„850 de milioane de lei pentru accelerarea absorbției fondurilor europene și susținerea investițiilor de la nivelul comunităților locale.

Am aprobat astăzi suplimentarea bugetului Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene cu 700 de milioane de lei pentru efectuarea plăților către beneficiarii proiectelor derulate prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021–2027.

Această sumă se adaugă celor 150 de milioane de lei alocate anterior, în cursul acestei luni, pentru aceleași obiective.

În ultimele săptămâni ale anului, avem numeroase solicitări de suplimentare a bugetelor ministerelor, în condițiile unui spațiu bugetar limitat și ale unor incertitudini privind încasările din PNRR. Nu toate aceste solicitări pot fi însă acoperite. Analizăm fiecare necesar de finanțare în funcție de urgența plăților, de implicațiile amânării acestora și de resursele disponibile”, a scris Alexandru Nazare în postarea publicată pe Facebook.

„Vorbim despre investiții cu impact direct asupra calității vieții” / „Nu majorăm deficitul bugetar programat”

„În acest caz, gradul de utilizare a fondurilor bugetare alocate inițial a ajuns la 99,98%, iar suplimentarea este necesară pentru a evita blocarea plăților către beneficiarii proiectelor europene.

Vorbim despre investiții în modernizarea infrastructurii de apă și canalizare, gestionarea deșeurilor și protecția mediului, cu impact direct asupra calității vieții și a serviciilor publice de la nivelul comunităților locale.

Prioritizăm proiectele mature, investițiile aflate într-un stadiu avansat de execuție, plata lucrărilor deja efectuate și, în special, investițiile care beneficiază de finanțare europeană.

Prin asigurarea resurselor bugetare necesare cofinanțării naționale și efectuării plăților către beneficiari, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene poate solicita Comisiei Europene rambursarea fondurilor aferente acestor investiții. Astfel, accelerăm absorbția fondurilor europene, susținem încasările la buget și asigurăm continuitatea investițiilor publice.

Asigurăm aceste resurse prin redistribuiri în cadrul bugetului deja aprobat, fără majorarea deficitului bugetar programat pentru acest an”, a explicat ministrul Finanțelor.

„Trebuie să păstrăm aceeași rigoare în gestionarea cheltuielilor publice și în construcția bugetului pe 2027”

„Disciplina bugetară nu înseamnă blocarea finanțării, ci prioritizarea riguroasă a cheltuielilor. Trebuie să facem distincția între plățile care pot fi amânate și cele a căror amânare ar genera costuri suplimentare, ar afecta investițiile sau ar pune în pericol absorbția fondurilor europene.

Aceeași logică trebuie să stea la baza programării investițiilor publice pentru anul 2027: finalizarea cu prioritate a proiectelor aflate în execuție, valorificarea la maximum a finanțărilor europene disponibile și asumarea de noi investiții în raport cu capacitatea reală de finanțare a statului.

În această etapă a consolidării fiscale, fiecare decizie de alocare a resurselor trebuie cântărită prin prisma angajamentelor pe care România le are de respectat. Avem rezultate concrete în reducerea deficitului, reconfirmate în aceste zile și de Comisia Europeană, pe care nu ne permitem să le compromitem.

Asigurăm finanțarea nevoilor urgente și protejăm investițiile, dar trebuie să păstrăm aceeași rigoare în gestionarea cheltuielilor publice, atât la închiderea acestui an, cât și în construcția bugetului pentru 2027.

De consecvența acestor decizii depind stabilitatea financiară a României, menținerea ratingului de țară și capacitatea noastră de a valorifica perspectivele favorabile de creștere economică din următorii ani”, conchide Alexandru Nazare textul publicat pe Facebook.