Liderii Uniunii Europene au ajuns joi la un acord politic prin care l-au nominalizat pe spaniolul Pablo Hernández de Cos să preia conducerea Băncii Centrale Europene.

Rolul necesită în continuare numirea oficială după consultarea Parlamentului European și a Consiliului Guvernatorilor BCE. Decizia vine în urma unor intense dispute politice pentru a se ajunge la un acord cu privire la cine trebuie să ocupe acest mandat pentru următorii opt ani.

Consensul a devenit posibil abia după ce premierul olandez Rob Jetten a acceptat să renunțe la candidatura fostului guvernator al băncii centrale olandeze, Klaas Knot, și să sprijine pachetul negociat anterior de Franța, Germania și Spania.

Acordul, susținut de cancelarul german Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron, prevede o împărțire echilibrată a funcțiilor în Comitetul executiv al BCE. Prin urmare, Spania urmează să preia președinția prin Hernández de Cos, iar Germania urmează să primească funcția strategică de economist-șef.

Nominalizarea acestuia vine după ce Christine Lagarde, actualul șef al Băncii Centrale Europene, a anunțat că se va retrage din funcție pe 7 februarie 2027, cu aproape nouă luni înainte de încheierea mandatului său oficial.

Cine este Pablo Hernández de Cos

De Cos este un economist în vârstă de 55 de ani cu o vastă experiență în bănci centrale și reglementare financiară. Și-a început cariera în anii 1990 ca cercetător și a lucrat de atunci în diverse departamente la Banca Centrală a Spaniei înainte de a deveni guvernator în anul 2018, funcție pe care a deținut-o până în iunie 2024.

De asemenea, De Cos a prezidat Comitetul de la Basel pentru Supraveghere Bancară din 2019 până în 2024 și este director general al Băncii Reglementelor Internaționale, cu sediul la Basel, din iulie 2025.

Atât de Cos, cât și principalul său rival pentru funcția de lider al BCE, Knot, au fost considerați pe scară largă drept candidați cu cunoștințe și experiență aprofundate în politica monetară și stabilitatea financiară, atribute care au căpătat o importanță deosebită într-o perioadă de inflație, reapariție a fragmentării și incertitudine politică.

În comparație, Christine Lagarde avea o vastă experiență în instituțiile financiare, dar a fost criticată de unii la începutul mandatului său pentru lipsa de experiență în domeniul băncilor centrale.