Liderul AUR George Simion a dezvăluit, în exclusivitate pentru Gândul, că, timp de 30 de zile – inclusiv în timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din 2025 – a fost ascultat, atât pe telefonul personal, cât și pe telefonul soției, în dosarul de instigare publică în care are calitatea de inculpat. Invitat joi, 26 noiembrie, în emisiunea Marius Tucă Show, Simion a explicat că nu a fost singura persoană ascultată în dosar, însă că avocații l-au sfătuit să nu divulge, momentan, alte nume. Întrebat dacă este vorba de fostul prezidențiabil Călin Georgescu, liderul AUR nu a transmis mai mult decât: „nu pot să spun asta, dar intuiți și dumneavoastră”. Ediția integrală a emisiunii poate fi urmărită AICI.

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„Ar fi vrut să lege orice se poate și nu se poate” / „Sunt și alte persoane care au fost ascultate” / „Nu dau nume momentan”

Invitat în platoul Gândul, publicistul Ion Cristoiu i-a cerut președintelui AUR să justifice, cu „elemente concrete”, motivele pentru care afirmă că este vorba de un dosar politic.

„Domnule Cristoiu, faptul că am fost ascultat și pe numărul meu și pe numărul soției, timp de 30 de zile… pentru declarația asta, pe care am făcut-o. După ce s-a constituit dosarul, au fost audiați câțiva dintre colegii mei parlamentari.

Dosarul a fost constituit în luna martie a anului 2025, se suprapune și cu perioada de campanie, pentru că mai sunt și alte persoane care au fost ascultate tot în cadrul acestui dosar. N-o să dau numele, dar vă puteți gândi despre cine vorbesc.

Ar fi vrut să lege orice se poate și nu se poate, dar nu am voie, momentan, să divulg aceste date, la sfatul avocaților mei”, a explicat George Simion în timpul intervenției telefonice la Marius Tucă Show.

„De ce dracu să vă asculte, dacă declarația e deja probă la dosar?!”

După dezvăluirile făcute de George Simion, publicistul Ion Cristoiu a subliniat faptul că motivul pentru care liderul AUR ar fi fost ascultat în secret pe telefonul personal sau pe cel al soției nu poate avea ca fundament afirmația pentru care este acuzat de instigare, întrucât este vorba de o declarație publică, deja inclusă ca probă la dosar.

„Acuzația este că, într-o anumită împreujurare, ați zis povestea cu jupuitul. E probă la dosar, de ce dracu să vă asculte?! Ați zis că îi jupuiți pe unii, aia e proba, o aveau”, conchide Ion Cristoiu.

„E strigător la cer”, îl completează Marius Tucă.