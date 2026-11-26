Jurnalistul Răzvan Dumitrescu, realizator al emisiunii „Subiectul Zilei” la Gândul, a postat joi, 26 noiembrie, pe pagina personală de Facebook, un mesaj în care semnalează o controversă apărută în comunicatul publicat de reprezentanții Administrației Prezidențiale la o zi după ce liderul AUR George Simion și deputata Laura Gherasim au prezentat în Parlament un raport de 400 de pagini cu privire la anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Unul dintre punctele incluse în replica semnată de Administrația Prezidențială vorbește despre faptul că „hotărârea Curții Constituționale nu se fundamentează pe o ingerință străină”. Din acest motiv, Răzvan Dumitrescu amintește de narativul prezentat românilor în decembrie 2024, atunci când judecătorii CCR au decis să anuleze votul exprimat de români în urmă cu două săptămâni: „Vă mai amintiți ce spuneau? Păi unde erau rușii, rușii, rușii?”

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„La vremea anulării alegerilor, președinte era Klaus Iohannis. Situația e atât de… transparentă încât i se vede Cotroceniul”

„Rusii, rusii, rusii…

Va mai amintiti ce spuneau cand au anulat alegerile? Narativul adica, ala cu rusii?

Ei bine, va semnalez un alt efect al raportului AUR care a generat comunicatul-replica al Cotroceniului despre care am vorbit in postarea anterioara..Acolo mai exista un pasaj EXTREM de IMPORTANT:

„Dacă o parte a campaniei a avut finanțare internă, nu înseamnă că alte părți nu au putut avea finanțare externă. În plus, hotărârea Curții Constituționale nu se fundamentează pe o ingerință străină, ci pe finanțare ilicită, internă sau externă.”

Retineti: decizia CCR nu se fundamenteaza pe ingerinta straina! Pai unde erau rusii, rusii, rusii?

P.S. La vremea anularii alegerilor, presedinte era Klaus Iohannis. In urma analizei pe text rezulta ca situatia e atat de …transparenta incat i se vede Cotroceniul!”, a scris Răzvan Dumitrescu în postarea publicată de Facebook.

Ce este menționat în comunicatul emis de reprezentanții Administrației Prezidențiale

La scurt timp după ce George Simion a prezentat în Parlament documentul care conține raportul pe anularea alegerilor prezidențiale din 2024, reprezentanții Administrației Prezidențiale au emis, la rândul lor, un comunicat de presă prin care semnalează că „raportul nu aduce argumente noi în dezbaterea juridică”.

„Raportul afirmă că nu a existat ingerință străină, ca dovadă campania „Echilibru și Verticalitate” finanțată de PNL. Eroare flagrantă de logică. Dacă o parte a campaniei a avut finanțare internă, nu înseamnă că alte părți nu au putut avea finanțare externă. În plus, hotărârea Curții Constituționale nu se fundamentează pe o ingerință străină, ci pe finanțare ilicită, internă sau externă”, este menționat la punctul 7 al comunicatului.