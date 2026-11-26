Culisele realizării documentarului „Cămătarii”, difuzat de PRO TV și VOYO, ies la iveală în documentele aflate la instanță, din cel mai nou dosar în care sunt implicați membrii Clanului Cămătarilor. Interceptările telefonice surprind nemulțumirile legate de împărțirea banilor, tensiunile dintre frații Nuțu și Sile Cămătaru, dar și discuțiile purtate cu realizatorul producției.

Într-o conversație cu sora sa, Nuțu Cămătaru vorbește despre o sumă de 20.000 (cel mai probabil euro), pe care ar fi primit-o, fără a preciza însă moneda. Totodată, acesta susține că fiul său, cunoscut drept Nuțulică, s-ar fi ocupat de împărțirea banilor.

Nuțu Cămătaru: „Păi da, atâta iau eu, bă nebunule, ce vrei tu să iei?”

Discuția a fost interceptată de anchetatori în data de 7 septembrie 2025, la ora 11:25, cu mai bine de opt luni înainte de difuzarea documentarului.

Nuțu Cămătaru îi povestește surorii sale, Angela, că fratele său, Sile, i-ar fi trimis mesaje lui Codin Maticiuc, nemulțumit de modul în care ar fi fost distribuiți banii.

Nuțu Cămătaru: E, crede-mă, e lovit la cap. E lovit la cap, îi dă mesaje lui Codin ăla, „cum domne, de ce? Că știu eu cum e cu banii, a luat Nuțulică bani”. Păi Nuțulică, i-a zis Codin, a luat banii și i-a împărțit.

Angela: Stai că mă duc să-mi iau și eu o țigară.

Nuțu Cămătaru: Păi și ce domne, eu să iau 20.000? Păi da atâta iau eu bă nebunule, ce vrei tu să iei? Că familia lui nu ia nimica. Păi ce a făcut mă familia ta? A condus fără permis, ce a făcut?

Angela: Ce să-ți povestesc?

Nuțu Cămătaru: Da nu, oricum face filmul fără el. El n-are niciun rol.

Sile și Nuțu Cămătaru, arestați

Procurorii DIICOT și polițiștii au efectuat 45 de percheziții în București și în alte șase județe, într-un dosar de criminalitate organizată care vizează infracțiuni de șantaj, camătă, trafic de persoane, muncă forțată și proxenetism. Frații Cămătaru și alte șapte persoane au fost reținuți pentru 24 de ore, iar joi, 26 noiembrie, Tribunalul București a dispus arestarea preventivă a celor nouă inculpați pentru 30 de zile. Decizia instanței nu este definitivă.