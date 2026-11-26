Președintele Donald Trump a precizat joi, într-o postare pe pagina de socializare Truth Social, că l-a îndemnat pe Vladimir Putin, în cadrul întâlnirilor din China, să stopeze agresiunile militare împotriva Europei, în încercarea de a încheia un acord de pace pe continent.

„În timpul conversațiilor mele din China cu președintele rus Vladimir Putin, am petrecut mult timp vorbind despre faptul că aș dori să-l văd pe președintele Putin retrăgând toate agresiunile militare împotriva teritoriilor din Europa, în speranța că se poate încheia un acord între Rusia și Ucraina, și că se va face rapid. Cred cu tărie că aceasta este o posibilitate puternică – mii de oameni sunt uciși în fiecare lună, O BAIE DE SÂNGE COMPLETĂ – și va fi un mare omagiu adus tuturor! A fost o întâlnire de onoare cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, aseară la Mar-a-Lago, unde au fost discutate multe subiecte și în care l-am pus la curent cu discuțiile mele cu președintele Putin.”, a scris Trump pe Truth Social.

Acest mesaj vine la scurt timp după ce trei rachete rusești s-au prăbușit în sud-estul Poloniei, foarte aproape de locul unde se desfășurau exerciții militare, iar mai multe drone au pătruns în spațiul aerian al țării în timpul atacurilor masive asupra Ucrainei din 23–24 noiembrie. Acest incident a determinat Varșovia să ceară o zonă de interdicție aeriană la graniță și Marea Britanie să pună 100.000 de rezerviști în stare de alertă.