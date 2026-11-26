Vestea despre dosarul lui George Simion a apărut și în presa internațională, acolo unde jurnaliștii străini au relatat despre punerea sub acuzare a liderului AUR pentru instigare publică, în urma declarațiilor făcute de acesta la protestele din primăvara anului trecut. Publicațiile străine au legat această anchetă de criza politică provocată de anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

Ancheta a fost deschisă inițial in rem (doar cu privire la faptă) în martie 2025, în contextul protestelor din București generate de decizia Biroului Electoral Central de a invalida candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale. La acel moment, Simion a postat pe pagina sa de Facebook un clip video în care afirma că membrii BEC, pe care i-a acuzat că „au comis lovitura de stat”, „ar trebui jupuiți în piața publică”.

Procurorii susțin că, prin acest mesaj, liderul AUR a îndemnat publicul la agresiuni fizice extreme. După ce a fost citat pe 20 noiembrie, Simion s-a prezentat la Parchet pe 26 noiembrie, unde i-a fost schimbată calitatea procesuală din suspect în inculpat.

La intrarea și la ieșirea de la audieri, George Simion a calificat această anchetă drept o „mascaradă” și un „dosar inventat politic”. Liderul AUR a susținut că punerea sa sub acuzare reprezintă o formă de presiune deoarece partidul său a refuzat „să facă pace cu sistemul”.

George Simion a precizat că afirmația sa din martie anul trecut nu a fost decât o „judecată de valoare” exprimată în contextul tensiunilor politice, nu un îndemn real la violență.

„Această măsură reprezintă un abuz evident al procedurilor judiciare și constituie o încercare nedemocratică a actualului regim Nicușor Dan/PSD de a intimida principala forță de opoziție din România și de a reduce la tăcere criticile legitime la adresa gravelor încălcări ale principiilor democratice care au marcat ultimii ani”, se arată în comunicatul partidului AUR.

De asemenea, în comunicatul de presă al partidului se subliniază faptul că acest dosar, readus în lumină după mai bine de 20 de luni, vine chiar în momentul în care AUR a publicat raportul despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

Mai mult, AUR a corelat cazul împotriva lui Simion cu cazuri similare de urmărire penală împotriva unor membri de extremă dreapta din Europa, referindu-se la Marine Le Pen în Franța, Matteo Salvini în Italia, Janez Janša în Slovenia și Geert Wilders în Olanda.