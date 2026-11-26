Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat în ședința de Guvern de joi 26 noiembrie că nu vor fi adoptate măsuri pentru majorarea cheltuielilor cu salariile bugetarilor sau cu asistența socială. Aceasta înseamnă că salariile, alocațiile, pensiile și anumite indemnizații ar putea fi înghețate. De asemenea, potrivit unei note de informare, pragul datoriei publice a României va depăși 60% până în 2031. Legislația precizează clar că guvernul nu poate „aproba măsuri care determină majorarea cheltuielilor totale de personal sau a cheltuielilor totale cu asistența socială din sectorul public” dacă datotia publică depășește 60% din PIB. Puteți citi documentul AICI.

Raportul Ministerului de Finanțe arată că datoria publică va ajunge în 2027 la 63,5% din PIB, iar în 2031 va scădea ușor, la 61,2% din PIB. De asemenea, în 2026, datoria publică a României a depășit pragul de 60% din PIB.

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„Având în vedere că, potrivit estimărilor actuale, în perioada 2026-2031 ponderea datoriei publice în PIB se va menține peste pragul de 60% din PIB, devin aplicabile prevederile art.13 din Legea nr. 69/2010. În consecință, Guvernul nu va putea aproba măsuri care determină majorarea cheltuielilor totale de personal sau a cheltuielilor totale cu asistența socială din sectorul public”, se arată în informarea pe care Alexandru Nazare a făcut-o joi, în ședința de Guvern.

Potrivit documentului prezentat în ședința de Guvern, peste un milion de bugetari ar putea rămâne cu veniturile înghețate până în 2031.

În ceea ce privește pensiile, guvernanții caută o derogare de la legea responsabilității fiscal-bugetare, astfel încât de la 1 ianuarie 2027 veniturile vârstnicilor să fie majorate cu 7,3%.

„Domnul ministru Nazare a prezentat informarea privind Legea responsabilității fiscal-bugetare. Aceasta prezintă implicațiile depășirii pragului de 60% din PIB. Datoria a ajuns la 61,1% din PIB la sfârșitul lui 2026, ceea ce implică aplicarea măsurilor pe care le știți. Urmează să fie făcută o analiză la nivel guvernamental”, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, la finalul ședinței de guvern.

Ce prevede legea responsabilității fiscale

Legea responsabilității fiscal-bugetare prevede că, atunci când datoria publică depășește 60% din PIB, Guvernul trebuie să înghețe cheltuielile cu salariile din sectorul public și pe cele cu asistența socială.

Măsurile pot fi exceptate în situații extraordinare, dacă nu afectează sustenabilitatea datoriei publice pe termen mediu și lung. Ce prevede legea:

ART. 10 În cazul în care raportul dintre datoria publică, conform metodologiei Uniunii Europene, şi produsul intern brut depăşeşte valoarea de referinţă de 60% din produsul intern brut, prevăzută la art. 1 din Protocolul nr. 12 privind procedura aplicabilă deficitelor excesive, anexat la tratatele Uniunii Europene, se implementează măsuri pentru încadrarea indicatorului pe o tendinţă de scădere suficientă şi de apropiere de valoarea de referinţă într-un ritm satisfăcător în perioada de ajustare, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (UE) 2024/1.263.



ART. 13 Limite pentru datoria publică calculată conform metodologiei Uniunii Europene:

1. Dacă datoria publică depăşeşte 45% din produsul intern brut, dar se situează sub 50% din produsul intern brut, Ministerul Finanţelor Publice prezintă Guvernului un raport privind justificarea creşterii datoriei şi prezintă propuneri pentru menţinerea acestui indicator la un nivel sustenabil.

2. Dacă datoria publică depăşeşte 50% din produsul intern brut, dar se situează sub 55% din produsul intern brut:

a) Guvernul prezintă public şi aplică în cel mai scurt timp un program pentru reducerea ponderii datoriei publice în produsul intern brut;

b) programul prevăzut la lit. a) cuprinde, fără a se limita la acestea, şi măsuri care determină îngheţarea cheltuielilor totale privind salariile din sectorul public;

c) măsurile cuprinse în programul prevăzut la lit. a) se aplică prin aprobarea unui act normativ la nivel de lege, astfel încât să se asigure aplicabilitatea măsurilor într-un termen cât mai scurt, cel mai târziu în semestrul următor celui în care sa constatat depăşirea procentului de datorie publică.

3. Dacă datoria publică depăşeşte 55% din produsul intern brut, dar se situează sub 60% din produsul intern brut:

a) se aplică prevederile pct. 2;

b) Guvernul iniţiază măsuri care să determine îngheţarea cheltuielilor totale privind asistenţa socială din sistemul public;

c) măsurile prezentate potrivit lit. b) se aplică prin aprobarea unui act normativ la nivel de lege, astfel încât să se asigure aplicabilitatea acestora într-un termen cât mai scurt, cel mai târziu în semestrul următor celui în care s-a constatat depăşirea procentului de datorie publică.

4. Dacă datoria publică depăşeşte 60% din produsul intern brut:

a) se aplică prevederile pct. 3;

b) Guvernul iniţiază şi aplică un program de reducere a datoriei publice potrivit prevederilor art. 10;

c) măsurile cuprinse în programul prevăzut la lit. b) se aplică prin aprobarea unor acte normative la nivel de lege, prin care să fie identificate măsuri urgente de reducere a deficitului bugetar şi a datoriei publice, cel mai târziu în semestrul următor celui în care s-a constatat depăşirea procentului de datorie publică.

5. Prevederile pct. 2, 3 şi pct. 4 lit.

a) nu se aplică în condiţiile manifestării unor circumstanţe extraordinare, dacă neaplicarea nu periclitează sustenabilitatea datoriei publice pe termen mediu şi lung.”