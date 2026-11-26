Statele Unite au amânat până anul viitor prezentarea concluziilor privind reorganizarea prezenței militare americane în Europa. Anunțul a fost făcut de adjunctul ambasadorului SUA la NATO, Scott Oudkirk, în cadrul unei reuniuni cu ușile închise a ambasadorilor Alianței la Bruxelles, potrivit informațiilor obținute de Politico.

La o reuniune a reprezentanților NATO de miercuri, ambasadorul adjunct al SUA, Scott Oudkirk, le-a spus aliaților că Washingtonul nu va prezenta revizuirea posturii forțelor europene la timp pentru reuniunea miniștrilor de externe ai alianței de miercurea viitoare. Termenul anunțat inițial de Pentagon a fost 1 decembrie, data la care urma să fie prezentat un raport privind retragerea trupelor americane.

Revizuirea anunțată de secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, în iunie, are scopul de a evalua nivelurile forțelor americane din Europa, inclusiv numărul trupelor, accesul militar, drepturile de stabilire a bazelor și permisiunile de survolare. Obiectivul principal al administrației Trump este să transfere o mare parte din responsabilitatea apărării convenționale a Europei către statele europene, ceea ce îi va permite Washingtonului să își redirecționeze resursele militare către alte regiuni strategice, în special Indo-Pacificul și emisfera vestică.

„Încă sperăm să respectăm termenul limită de 1 decembrie — cel puțin pentru ca [secretarul american al Apărării, Pete Hegseth] să aibă evaluarea finală”, a declarat Elbridge Colby, adjunctul șefului Pentagonului american, reporterilor la Bruxelles săptămâna trecută, lăudând „progresul enorm” realizat de națiuni precum Germania, Polonia, Olanda și țările scandinave pentru că „au intensificat eforturile” și au cheltuit mai mult pentru propria apărare.

În ultima perioadă, Elbridge Colby, dar și alți oficiali americani, au vizitat țări precum România, Polonia și Germania în pregătirea reformei. Statele Unite au în prezent dislocați în Europa aproximativ 80.000 de soldați staționați pe continent, majoritatea dintre aceștia în Germania, Italia și Marea Britanie.

Administrația de la Washington își concentrează în prezent eforturile pe relansarea discuțiilor pentru un acord de pace în Ucraina, iar un anunț privind reducerea trupelor din Europa ar putea slăbi poziția de negociere a Occidentului.

De asemenea, această amânare vine la scurt timp după întâlnirea dintre președintele Donald Trump și șeful NATO, Mark Rutte, pe fondul tensiunilor generate de detonarea a trei rachete rusești pe teritoriul Poloniei cu mai puțin de o săptămână în urmă.