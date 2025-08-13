Prima pagină » Actualitate » Întrebat de Gândul, Alexandru Nazare deplânge excluderea metroului de la Cluj din PNNR: „O nenorocire că am pierdut 7 miliarde de euro”

Întrebat de Gândul, Alexandru Nazare deplânge excluderea metroului de la Cluj din PNNR: „O nenorocire că am pierdut 7 miliarde de euro”

Bianca Dogaru
13 aug. 2025, 14:08, Actualitate
Întrebat de Gândul, Alexandru Nazare deplânge excluderea metroului de la Cluj din PNNR: „O nenorocire că am pierdut 7 miliarde de euro”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a fost întrebat în cadrul conferinței de presă susținute la Palatul Victoria despre metroul de la Cluj exclus din PNRR. Acesta a criticat excluderea proiectului din Planul Național de Redresare și Reziliență, afirmând că este o pierdere uriașă pentru România.

Întrebat de reporterul Gândul despre situația metroului din Cluj, exclus din PNRR, Nazare a menționat că este o pierdere uriașă pentru România și o situație fără precedent. Ministrul a precizat că pentru gestionarea proiectelor rămase din PNNR va fi creat un grup de lucru care să stabilească prioritățile, calendarul lucrărilor și modalitățile de implementare.

„Este o nenorocire că am pierdut 7 miliarde de euro din PNRR. Nu s-a întâmplat niciodată. Pentru aceste proiecte trebuie să facem un grup de lucru și trebuie să vedem are sunt cele optime per proiect, calendarul de lucrări, modalitățile de lucrări. Nu aș putea să răspund pentru un proiect sau altul. Ar trebuie să ne fixăm pentru proiectele pe care le aveam în PNRR astăzi. Azi suntem în zona de implementare. Această sarcină a Ministerului Fondurilor”.

Ministrul a mai adăugat că situația actuală este una extrem de complicată în care România ar trebui să se axeze pe finalizarea proiectelor pe care le are în PNRR.

„Pentru că nu trebuie să uităm, mai avem 12 luni în care mai putem de acum încolo să finalizăm PNRR-ul. Nu mai avem luxul de acum 4 ani, de acum 5 ani, în care am vorbit foarte mult. Acum suntem în zona de implementare și trebuie să fie punct ochit, punct lovit. Proiectele rămase trebuie să meargă înainte”, a mai spus Nazare.

 

Sursa foto: Captură video

Citește și

ACTUALITATE Ciprian Șerban salvează comunitatea din Galați. Ministrul pornește lucrările la calea ferată distrusă de INUNDAȚIILE din 2024
16:23
Ciprian Șerban salvează comunitatea din Galați. Ministrul pornește lucrările la calea ferată distrusă de INUNDAȚIILE din 2024
GALERIE FOTO Imaginile ruinei de la PLANȘEUL Unirii. Daniel Băluță: „Pur și simplu se sfărâmă la cea mai mică atingere a utilajelor”
16:11
Imaginile ruinei de la PLANȘEUL Unirii. Daniel Băluță: „Pur și simplu se sfărâmă la cea mai mică atingere a utilajelor”
ACTUALITATE Patriarhia Română REACȚIONEAZĂ la modificarea statutului de asigurat al preoților: Este complet fals
16:07
Patriarhia Română REACȚIONEAZĂ la modificarea statutului de asigurat al preoților: Este complet fals
EMISIUNI Ștefan Popescu: „Cred că obiectivul nr 1 al României și al UE este menținerea angajamentului american pe continent”
15:46
Ștefan Popescu: „Cred că obiectivul nr 1 al României și al UE este menținerea angajamentului american pe continent”
ACTUALITATE Schimbare controversată la BURSELE școlare pentru anul 2025-2026. Cine mai primește bursă și cine rămâne pe dinafară
15:39
Schimbare controversată la BURSELE școlare pentru anul 2025-2026. Cine mai primește bursă și cine rămâne pe dinafară
POLITICĂ Trump-Putin, o IALTA2? Mihai Fifor: „Lecția istoriei riscă să revină nu ca avertisment, ci ca realitate”
15:35
Trump-Putin, o IALTA2? Mihai Fifor: „Lecția istoriei riscă să revină nu ca avertisment, ci ca realitate”
Mediafax
Ultimatum dat de Bolojan! Premierul le-a cerut reprezentanţilor instituţiilor subordonate Guvernului propuneri de reorganizare
Digi24
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este inevitabil”. Care este planul și cine ar fi premier
Cancan.ro
'Emmanuel Macron să își pregătească sicriul'. E anchetă în Franța, după mesajul devenit viral
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Adevarul
De ce nu a semnat și România „declarația europeană” privind summitul din Alaska. „Este o victorie a lui Putin, fără doar și poate”
Mediafax
Preoții, călugărițele și călugării nu vor mai fi primiți în spitale făra plata asigurării de sănătate la stat
Click
Reacția acidă a lui Ion Lăceanu, aflat în azil, după ce fiica l-a scăpat pe Irinel Columbeanu de datorii: „A petrecut cu femeile, trebuia să pună bani și la saltea”
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
Podul cu cel mai mare arc parabolic din România a trecut testul de rezistenţă: Cum arată, unde este și când se deschide circulației
Digi24
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
Cancan.ro
Gabriel Mihai Dinculescu s-a sinucis la 41 de ani. Modul tulburător în care a fost descoperit
Ce se întâmplă doctore
Mănânci asta o dată pe săptămână? Riscul să faci cancer crește cu 30%!
observatornews.ro
Deținutul de la Mărgineni ar fi evadat pentru că soția lui ar fi avut o relație cu fostul coleg de celulă
StirileKanalD
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
KanalD
Pățania unui român în Grecia. A cerut ajutorul pe un grup de Facebook, după ce și-a blocat mașina cu cheia în portbagaj: „Nevasta mă înjură de 4 ore”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Consum WOW cu Dacia Bigster în București! Surpriza uriașă pentru Hyundai Tucson și VW Tiguan
Descopera.ro
Descoperire ȘOCANTĂ în centrul galaxiei noastre
Capital.ro
Bucurie imensă pentru Călin Georgescu: Îl așteptăm să ne confirme că acceptă. Vom depune moțiune de cenzură
Evz.ro
Exclusiv. Număr record de firme în pragul falimentului. Cine poate face profit de pe urma lor
A1
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar fi făcut concurenta
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
S-a aflat cum a fost împărțită averea regretatului Felix Baumgartner! Ce a decis să lase familiei sale, dar și Mihaelei Rădulescu, partenerei de viață?
RadioImpuls
Detalii neștiute din culisele despărțirii lui Dorian Popa de Babs. Artistul era pe punctul de a rămâne cu casa goală
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Fac dragoste de 6 ori pe săptămână!
Descopera.ro
Luigi Cani, Gardianul Amazonului. Peste 100 de milioane de semințe de copaci „plantate” din cer în mijlocul „Plămânilor Lumii”
SPORT LPF face pasul în spate! Gino Iorgulescu anunță că va lupta pentru „transparență și consultare obligatorie”
16:20
LPF face pasul în spate! Gino Iorgulescu anunță că va lupta pentru „transparență și consultare obligatorie”
NEWS ALERT Rusia îi transmite lui Trump că NU va face schimburi de teritorii cu Ucraina /„Structura teritorială este prevăzută în Constituție”
15:46
Rusia îi transmite lui Trump că NU va face schimburi de teritorii cu Ucraina /„Structura teritorială este prevăzută în Constituție”
TURISM Alertă pe litoralul românesc: Steagul roșu este iar arborat! Valurile ajung și până la 2 metri înălțime
15:44
Alertă pe litoralul românesc: Steagul roșu este iar arborat! Valurile ajung și până la 2 metri înălțime
VIDEO Întâlnirea Trump – Putin din Alaska / Ștefan Popescu: Dacă este vorba de Ucraina, ROMÂNIA nu poate fi reprezentată de alte state
15:30
Întâlnirea Trump – Putin din Alaska / Ștefan Popescu: Dacă este vorba de Ucraina, ROMÂNIA nu poate fi reprezentată de alte state
POLITICĂ Conflict aprins între liderii PSD și PNL în județul Olt, pe tema scandalului cu microbuze școlare: „Noi lucrăm, ei urlă”
15:25
Conflict aprins între liderii PSD și PNL în județul Olt, pe tema scandalului cu microbuze școlare: „Noi lucrăm, ei urlă”
EXTERNE Rusia consideră „lipsite de importanță” CONSULTĂRILE liderilor europeni /„Uniunea Europeană sabotează eforturile”
15:21
Rusia consideră „lipsite de importanță” CONSULTĂRILE liderilor europeni /„Uniunea Europeană sabotează eforturile”