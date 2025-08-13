Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a fost întrebat în cadrul conferinței de presă susținute la Palatul Victoria despre metroul de la Cluj exclus din PNRR. Acesta a criticat excluderea proiectului din Planul Național de Redresare și Reziliență, afirmând că este o pierdere uriașă pentru România.

Întrebat de reporterul Gândul despre situația metroului din Cluj, exclus din PNRR, Nazare a menționat că este o pierdere uriașă pentru România și o situație fără precedent. Ministrul a precizat că pentru gestionarea proiectelor rămase din PNNR va fi creat un grup de lucru care să stabilească prioritățile, calendarul lucrărilor și modalitățile de implementare.

„Este o nenorocire că am pierdut 7 miliarde de euro din PNRR. Nu s-a întâmplat niciodată. Pentru aceste proiecte trebuie să facem un grup de lucru și trebuie să vedem are sunt cele optime per proiect, calendarul de lucrări, modalitățile de lucrări. Nu aș putea să răspund pentru un proiect sau altul. Ar trebuie să ne fixăm pentru proiectele pe care le aveam în PNRR astăzi. Azi suntem în zona de implementare. Această sarcină a Ministerului Fondurilor”.

Ministrul a mai adăugat că situația actuală este una extrem de complicată în care România ar trebui să se axeze pe finalizarea proiectelor pe care le are în PNRR.

„Pentru că nu trebuie să uităm, mai avem 12 luni în care mai putem de acum încolo să finalizăm PNRR-ul. Nu mai avem luxul de acum 4 ani, de acum 5 ani, în care am vorbit foarte mult. Acum suntem în zona de implementare și trebuie să fie punct ochit, punct lovit. Proiectele rămase trebuie să meargă înainte”, a mai spus Nazare.

Sursa foto: Captură video