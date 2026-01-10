Salariul uriaș primit de această româncă în Spania, la cules de fistic. Câți euro ia Andreea pe oră

O tânără româncă în Spania, Andreea, munceșe la o fermă uriașă, acolo unde culege fistic. Cel puțin pe teritoriul spaniol, domeniul agriculturii se confruntă cu o lipsă tot mai vizibilă de forță de muncă. Românca Andreea, însă, în mediul online, a dorit să transmită un mesaj clar, reliefând realitatea de la locul de muncă, precum și nevoia urgentă de oameni dispuși să lucreze într-o astfel de fermă de o mie de hectare. De altfel, iată câți euro încasează pe oră pentru o astfel de activitate.

Pe o platformă de socializare, tânăra româncă s-a adresat publicului larg, vorbind despre necesitatea forței de muncă la ferma de fistic din Spania, precum și despre realitatea din teren. Andreea, românca stabilită în provincia Albacete, a transmis un mesaj fără artificii, direct și clar, despre jobul pe care îl face. Ea mărturisește că există „doar 3 persoane pentru toată exploatația”.

Ferma este întinsă pe mai bine de 1.000 de hectare și pentru ca producția să fie favorabilă, lucrările de sezon sunt esențiale. Totuși, expune o problemă tot mai evidentă. Și anume, lipsa forței de muncă la fermă. Pentru întreaga exploatație sunt doar trei persoane.

„Tunderea este foarte importantă pentru calitatea fructului”, a spus Andreea.

Plata este de 12,50 euro/oră

Tânăra a mai relatat faptul că este plătită la oră. Pentru o oră de muncă, încasează 12,50 euro, contractual. În alte situații, în multe campanii agricole, plata se face la normă, aspect care ar putea să declanșeze presiune și inechități.

„Aici nu se plătește la copac, se plătește la oră”, a spus ea.

Andreea mai atrage atenția asupra unui aspect la fel de important. Și anume, faptul că pentru lucrările actuale la fermă, ar fi o nevoie crescută de forță de muncă – cel puțin 30-40 de persoane care să lucreze. De asemenea, durata angajării poate ajunge la 4 luni. Mai mult decât atât, ferma se va extinde cu încă 200 de hectare.

La momentul actual, ar fi tot mai dificil să fie găsiți oameni care să lucreze în agricultură în Spania, existând un dezechilibru considerabil între cerere și ofertă. Acest dezechilibru este alimentat și de îmbătrânirea populației și de dezinteresul tinerilor pentru munca fizică sezonieră.

„Putem avea de lucru luni întregi, fără pauză. (…) Nu contează naționalitatea, contează să ai actele în regulă. (…) Nu găsesc spanioli care să vrea să muncească”, a mai relatat ea, arată Ziarulromanesc.de.

Sursă foto: Tik Tok Andreea Marinela