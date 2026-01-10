Prima pagină » Actualitate » Expoziție inedită la Craiova. Găini, iepuri și porumbei care valorează și 2.000 de euro

Expoziție inedită la Craiova. Găini, iepuri și porumbei care valorează și 2.000 de euro

Elena Ailuţoaei
10 ian. 2026, 18:16, Actualitate
Galerie Foto 9

Expoziție inedită la Craiova. Găini, porumbei și iepuri gigantici au fost prezentați publicului de cei mai buni crescători din regiune. În total, au fost 950 de animale expuse.

„Peste 90 de crescători și 950 de exemplare din speciile de curte, respectiv găini de rasă și curte, porumbei de agrement și iepuri de rasă. În funcție de nivelul la care vrei să ajungi sau la care te afli este mai costisitoare sau mai puțin costisitoare, furaje de calitate, distribuite de firme specializate, de o anumită medicamentație și de adăposturi mai deosebite”, spune Florin Gâtejescu, organizator.

Au venit crescători din toate colțurile țării.

„Porumbeii mei se numesc Voiajorul Cravatat Românesc, sunt primul român care am omologat această rasă pe plan național. Rasa are 4 culori: roșu, galben, alb și negru”, spune Marian Giura, crescător.

De cele mai multe ori cele mai bune exemplare nu prea sunt de vânzare. Oamenii au admirat păsările și iepurii. Cel mai scump exemplar de porumbel se vinde cu 2000 de euro.

