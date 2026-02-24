Ilie Bolojan a adoptat OUG-urile pe reforma administrativă și pachetul de relansare economică

Guvernul Bolojan a adoptat în ședința extraordinară de marți seară reforma administrației și pachetul de relansare economică, cu o întârziere de câteva ore, din cauza lipsei avizelor Consiliului Economic și Social și Consiliului Legislativ.
„Am adoptat două ordonanțe foarte importante. Având în vedere faptul că cea privind relansarea economică a fost prezentată de domnul Nazare, voi spune doar că ea vine doar să completeze cadrul fiscal și bugetar astfel încât să pună economia noastre pe baze sănătoase”, spune premierul Bolojan.
„Toate aceste măsuri consider că vor face ca în următoarele luni să avem o administrație mai performantă care va oferi o calitate superioară cetățenilor”, declară premierul.
Ședința Consiliului Economic și Social (CES) a fost suspendată inițial, în așteptarea avizelor necesare pentru Ordonanțele de Urgenta emise de Guvern. După primirea avizului de la Ministerul Justiției pentru OUG privind tăierile din administrație, CES a reluat ședința, având în vedere că întregul circuit de avizare era complet.
Totuși, votul asupra proiectului de reformă al administrației a fost unul alarmant: din cele 37 de voturi, 25 au fost negative, CES avizândnya astfel „nefavorabil”. În argumentația sa, Consiliul a subliniat vulnerabilitățile constituționale ale proiectului, evidențiind impactul său potențial asupra stabilității funcției publice și calității serviciilor. În contrast, pachetul de relansare economică a primit un aviz „favorabil, cu observații”.
Totodată, ședința de guvern a fost amânată cu o oră și jumătate din cauza întârzierilor în obținerea avizelor de la Consiliul Legislativ, care, în final, a dat un aviz favorabil atât pachetului de relansare, cât și reformei administrației, însă cu suficiente observații care ar putea influența implementarea lor.
Potrivit documentelor de lucru, reforma administrativă prevede:
Concedierea a aproximativ 13.000 de funcționari publici din administrația centrală și locală;
Reducerea bugetelor de salarii cu 10% pentru majoritatea instituțiilor publice;
Majorarea amenzilor neplătite cu până la 60% și posibilitatea reținerii taxelor din datorii sociale;
Dublarea impozitului pentru proprietățile construite fără autorizație, pe o perioadă de cinci ani;
O inițiativă prin care vârsta de pensionare pentru militari, polițiști și angajați din serviciile de informații ar urca la 65 de ani, printr-un proiect de lege ce trebuie depus de MAPN și MAI în 30 de zile de la adoptare.
RECOMANDAREA AUTORULUI
Ședința de Guvern în care Bolojan adoptă OUG-urile a început. CES a avizat „nefavorabil” reforma administrației și „favorabil” măsurile de relansare
La final de februarie, România rămâne în continuare fără buget. După 4 ore de discuții, liderii coaliției nu au ajuns la niciun consens