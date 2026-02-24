Ilie Bolojan a adoptat OUG-urile pe reforma administrativă și pachetul de relansare economică

Guvernul Bolojan a adoptat în ședința extraordinară de marți seară reforma administrației și pachetul de relansare economică, cu o întârziere de câteva ore, din cauza lipsei avizelor Consiliului Economic și Social și Consiliului Legislativ.

„Am adoptat două ordonanțe foarte importante. Având în vedere faptul că cea privind relansarea economică a fost prezentată de domnul Nazare, voi spune doar că ea vine doar să completeze cadrul fiscal și bugetar astfel încât să pună economia noastre pe baze sănătoase”, spune premierul Bolojan.

„Toate aceste măsuri consider că vor face ca în următoarele luni să avem o administrație mai performantă care va oferi o calitate superioară cetățenilor”, declară premierul.

Ședința, amânată din cauza avizelor

Ședința Consiliului Economic și Social (CES) a fost suspendată inițial, în așteptarea avizelor necesare pentru Ordonanțele de Urgenta emise de Guvern. După primirea avizului de la Ministerul Justiției pentru OUG privind tăierile din administrație, CES a reluat ședința, având în vedere că întregul circuit de avizare era complet.

Totuși, votul asupra proiectului de reformă al administrației a fost unul alarmant: din cele 37 de voturi, 25 au fost negative, CES avizândnya astfel „nefavorabil”. În argumentația sa, Consiliul a subliniat vulnerabilitățile constituționale ale proiectului, evidențiind impactul său potențial asupra stabilității funcției publice și calității serviciilor. În contrast, pachetul de relansare economică a primit un aviz „favorabil, cu observații”.

Totodată, ședința de guvern a fost amânată cu o oră și jumătate din cauza întârzierilor în obținerea avizelor de la Consiliul Legislativ, care, în final, a dat un aviz favorabil atât pachetului de relansare, cât și reformei administrației, însă cu suficiente observații care ar putea influența implementarea lor.

Ce conține reforma propusă de Guvern

Potrivit documentelor de lucru, reforma administrativă prevede:

Concedierea a aproximativ 13.000 de funcționari publici din administrația centrală și locală;

Reducerea bugetelor de salarii cu 10% pentru majoritatea instituțiilor publice;

Majorarea amenzilor neplătite cu până la 60% și posibilitatea reținerii taxelor din datorii sociale;

Dublarea impozitului pentru proprietățile construite fără autorizație, pe o perioadă de cinci ani;

O inițiativă prin care vârsta de pensionare pentru militari, polițiști și angajați din serviciile de informații ar urca la 65 de ani, printr-un proiect de lege ce trebuie depus de MAPN și MAI în 30 de zile de la adoptare.

Ce conține pachetul de relansare economică

Facilități fiscale majore: Credit fiscal de 10% pentru cercetare-dezvoltare, amortizare accelerată și superaccelerată (până la 65%) pentru active achiziționate în 2026, deduceri suplimentare pentru listarea la bursă, majorare prag mijloace fixe amortizabile de la 2.500 la 5.000 lei, facilități pentru investiții în acțiuni, obligațiuni și ETF-uri (deducere limitată la echivalentul a 400 euro).

Creștere plafon TVA la încasare: De la actualul nivel la 5 milioane lei în 2026 și 5,5 milioane lei din 2027.

Bonificații pentru conformare: 3% din impozitul pe profit, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor și impozitul pe venit pentru persoane fizice, dacă plata este la termen.

Cota unică pentru microîntreprinderi: Introducerea cotei de 1% în loc de sistemul actual cu două cote.

Scheme de ajutor de stat: Valoare cumulată de 3,95-5 miliarde euro până în 2032, pentru investiții în industria prelucrătoare (minim 50 mil. lei, buget 1,05 mld. euro), cercetare-dezvoltare, apărare, minerale critice, diaspora și competitivitate regională; granturi, credite fiscale pe 7 ani.

Finanțări prin instituții statale: 1 miliard lei către BID pentru operațiuni în nume de stat (2026-2030), garanții de portofoliu de peste 6 mld. lei pentru microîntreprinderi, rol extins pentru Exim Banca în exporturi și modificări pentru investiții mai mari în fonduri private prin pensii private.

Domenii prioritare și impact: Focus pe sectoare cu deficit comercial (procesare industrială, minerale critice ca cupru și grafen), atragere investiții peste 200 mil. euro; impact bugetar 2,1-2,2 mld. lei în 2026, mitigat de reforme administrative.

