Alexandru Nazare pune presiune pe coaliție: „Pachetul 2 de măsuri trebuie adoptat în august!”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis în cadrul conferinței de presă susținute la Palatul Victoria pe tema reformei fiscale că adoptarea Pachetului 2 de măsuri fiscale depinde de consensul coaliției și că speră ca acesta să fie aprobat până la finalul lunii august.

„În primul și în primul rând, coaliția trebuie să revină la masa discuției. Sunt ministere care au propus componentele pachetului, vorbim de Ministerul Dezvoltării, vorbim de Ministerul Sănătății, vorbim de multe alte idei care sunt practic în lucru în momentul de față, dar avem nevoie de decizia coaliției pentru a putea înainta cu acest pachet, pe care eu sper din tot sufletul să-l adoptăm în interiorul lunii august. Tocmai pentru a putea transmite la Bruxelles în timp util, până la jumătatea lunii septembrie și cu timp suficient înainte de Consiliul din octombrie, că suntem consistenți în privința adoptării măsurilor deja asumate. Aici vorbim de foarte multe lucruri care erau deja asumate prin PNRR și nerezolvate de ani și ani de zile”, a spus Alexandru Nazare.