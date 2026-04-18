Alexandru Nazare: „Uși deschise pentru România la Washington”. Ministrul Finanțelor anunță oportunități majore

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, transmite de la Washington că România are oportunități importante pentru atragerea de investiții în energie și infrastructură, însă stabilitatea politică rămâne esențială. Partenerii externi monitorizează atent evoluțiile interne, iar orice instabilitate poate duce la costuri mai mari și proiecte amânate.

Mesaj de la Washington: oportunități pentru România

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a participat în această săptămână, la Washington, la o serie de întâlniri cu instituții relevante din zona economică și financiară a Statelor Unite, alături de alți membri ai Guvernului.

„Uși deschise pentru România la Washington. Depinde doar de noi cum mergem mai departe. Am încheiat un turneu de întâlniri săptămâna aceasta, alături de colegii din Guvern, cu instituții-cheie din arhitectura economică și de influență a SUA, acolo unde se decid și se susțin marile direcții de investiții globale”, a scris Nazare pe Facebook.

Discuții pentru investiții în energie și infrastructură

Vizita a inclus reluarea colaborării cu Grupul Băncii Mondiale și discuții cu oficiali americani pe proiecte strategice din energie. Ministrul a explicat că aceste deschideri vin după mai multe luni de dialog și contacte la nivel înalt.

„Împreună cu Grupul Băncii Mondiale/ World Bank Group, prin MIGA şi IFC – instituții esențiale pentru finanțarea marilor proiecte – am reluat colaborări importante pentru investiții în energie și infrastructură, de la rețeaua de gaze la proiectele nucleare de la Cernavodă. În paralel, am consolidat dialogul direct pe energie cu administrația SUA, inclusiv cu Secretarul american pentru Energie, Chris Wright. Toate aceste uși şi ferestre de oportunitate nu sunt deschise întâmplător României. Sunt rezultatul ultimelor luni de dialog constant și al vizitelor anterioare în Statele Unite, în care am construit, pas cu pas, încredere și parteneriate cu oameni – cheie ai administrației americane.”

Alexandru Nazare: stabilitatea politică influențează direct economia

Ministrul Finanțelor atrage atenția că partenerii externi analizează atent situația din România, iar stabilitatea politică are impact direct asupra economiei.

„Mesajul primit în toate aceste întâlniri este însă unul foarte clar: toți partenerii urmăresc atent ce se întâmplă în România, iar din acest punct de vedere direcția și, implicit, stabilitatea politică sunt esențiale. În lipsa acestora, lucrurile se traduc rapid în costuri mai mari de finanțare, investiții amânate sau anulate și scăderea încrederii investitorilor – de pe urma cărora toți pierdem. Sunt şanse importante, deschise cu mult efort, în relația cu SUA. Iar România trebuie să le valorifice, cu determinare şi seriozitate, nu să le ocolească.”, a conchis ministrul.

Alexandru Nazare participă în această perioadă la reuniunea de primăvară a Grupului Băncii Mondiale și a Fondului Monetar Internațional, organizată la Washington DC, în intervalul 14 – 20 aprilie 2026.

