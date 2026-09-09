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Oierii sunt revoltați pe modul în care statul român gestionează focarele de variolă ovină și cer demisia președintelui ANSVSA

Oierii sunt revoltați pe modul în care statul român gestionează focarele de variolă ovină și cer demisia președintelui ANSVSA
Sursa foto: Shutterstock
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Oierii își mențin solicitările adresate autorităților și cer în continuare demisia președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Crescătorii de ovine sunt nemulțumiți de modul în care au fost gestionate problemele din sector și susțin că angajamentele asumate de conducerea ANSVSA nu au fost respectate, scriu jurnaliștii de la Agro TV.

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Tensiunile dintre crescătorii de ovine și autoritățile sanitar-veterinare continuă, în contextul măsurilor adoptate pentru controlul bolilor care afectează efectivele de animale. Oierii consideră că deciziile luate în această perioadă pun presiune suplimentară pe ferme și gospodării.

Reprezentanții crescătorilor susțin că au avut discuții cu autoritățile și că anumite promisiuni făcute în urma întâlnirilor nu au fost puse în practică. Din acest motiv, aceștia își mențin solicitarea privind schimbarea conducerii ANSVSA.

Oierii, nemulțumiți de măsurile autorităților

Una dintre principalele nemulțumiri este legată de modul în care sunt gestionate focarele de boli la ovine și de măsurile impuse crescătorilor. Oierii cer soluții care să țină cont de realitățile din ferme și să limiteze pierderile produse de restricții și de eventualele măsuri de sacrificare a animalelor.

Crescătorii atrag atenția și asupra riscului ca măsurile sanitar-veterinare să afecteze efectivele de reproducție, ceea ce ar putea avea consecințe importante pentru sectorul ovin din România.

În același timp, aceștia solicită autorităților să intensifice controalele privind comerțul ilegal cu animale și să acorde o atenție mai mare circulației animalelor, considerată una dintre problemele care pot favoriza răspândirea bolilor.

Oierii transmit că nu renunță la revendicările formulate și așteaptă măsuri concrete din partea autorităților. Conflictul dintre reprezentanții sectorului și conducerea ANSVSA rămâne, astfel, deschis, iar crescătorii spun că vor continua demersurile pentru soluționarea problemelor semnalate.

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