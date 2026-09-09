Prima pagină » Actualitate » Nicușor Dan l-a decorat pe celebrul actor japonez Kuranosuke Sasaki. Care este legătura acestuia cu România

Nicușor Dan l-a decorat pe celebrul actor japonez Kuranosuke Sasaki. Care este legătura acestuia cu România

Nicușor Dan l-a decorat pe celebrul actor japonez Kuranosuke Sasaki. Care este legătura acestuia cu România
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele Nicușor Dan a semnat, miercuri, decretul prin care actorul japonez Kuranosuke Sasaki a fost decorat cu Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Comandor, în semn de apreciere pentru contribuția sa la dezvoltarea relațiilor culturale dintre România și Japonia.

Kuranosuke Sasaki, decorat pentru diplomație culturală

Administrația Prezidențială a transmis că distincția îi este acordată actorului nipon pentru implicarea în proiecte teatrale de anvergură și pentru contribuția la promovarea dramaturgiei și teatrului românesc pe scena internațională.

Potrivit Administrației Prezidențiale, președintele Nicușor Dan i-a conferit actorului Ordinul „Meritul Cultural”, Categoria D – „Arta spectacolului”, în grad de Comandor.

Distincția vine „în semn de apreciere pentru contribuția importantă la consolidarea diplomației culturale și a dialogului dintre România și Japonia”, precum și pentru implicarea lui Kuranosuke Sasaki în proiecte care au contribuit la promovarea teatrului românesc la nivel internațional.

Actorul japonez, colaborare cu regizorul român Silviu Purcărete

Kuranosuke Sasaki, născut în 1968 la Kyoto, are o carieră de peste trei decenii în teatru, film și televiziune. Actorul este cunoscut atât pentru producțiile japoneze în care a jucat, cât și pentru proiectele sale internaționale.

Legătura sa cu România este strâns asociată colaborării cu regizorul Silviu Purcărete. Sasaki a făcut parte din distribuția unor spectacole precum „Richard III” și „Iona”, după Marin Sorescu. Pentru interpretarea din „Iona”, actorul japonez a fost premiat în 2025 în cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu.

Pe lângă activitatea sa teatrală, Kuranosuke Sasaki este cunoscut publicului internațional și pentru rolul lui Seiji Akitsu din „Godzilla Minus One”, producție japoneză recompensată cu Premiul Oscar pentru efecte vizuale.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE De 24 de ore USR se războiește cu jurnalista Sorina Matei, după numirea acesteia la conducerea TVR. Partidul atacă în valuri noua directoare, cunoscută ca ziarist incomod
19:28
De 24 de ore USR se războiește cu jurnalista Sorina Matei, după numirea acesteia la conducerea TVR. Partidul atacă în valuri noua directoare, cunoscută ca ziarist incomod
REACȚIE Oana Gheorghiu spune că rezultatele PISA nu mai șochează cu nimic
19:05
Oana Gheorghiu spune că rezultatele PISA nu mai șochează cu nimic
AGRICULTURĂ Oierii sunt revoltați pe modul în care statul român gestionează focarele de variolă ovină și cer demisia președintelui ANSVSA
18:18
Oierii sunt revoltați pe modul în care statul român gestionează focarele de variolă ovină și cer demisia președintelui ANSVSA
PROIECT DE LEGE Până pe 9 octombrie, aleşii trebuie să finalizeze textul legii care ar reduce numărul parlamentarilor la 300
18:12
Până pe 9 octombrie, aleşii trebuie să finalizeze textul legii care ar reduce numărul parlamentarilor la 300
SĂNĂTATE Spitalele, în pragul unei crize financiare dacă nu va fi învestit un nou guvern. Ministrul Sănătății avertizează: „Ambulanța și Urgențele rămân fără bani”
17:17
Spitalele, în pragul unei crize financiare dacă nu va fi învestit un nou guvern. Ministrul Sănătății avertizează: „Ambulanța și Urgențele rămân fără bani”
AGRICULTURĂ Legume din import, prezentate drept românești. Peste 15 tone, scoase de la vânzare
17:14
Legume din import, prezentate drept românești. Peste 15 tone, scoase de la vânzare
Mediafax
Europa pierde cursa cu SUA și China! Sute de universități, inclusiv din România, cer INVESTIȚII MASIVE în cercetare
Digi24
Victor Ponta a participat la deschiderea Jocurilor Nomade din Bișkek, unde în tribune a fost și Putin: „Nu am știut că va fi prezent”
Cancan.ro
Luciana Păunescu a murit fulgerător la 46 de ani! Cu doar o lună înainte, își făcuse analizele și le-a mărturisit prietenilor că vrea să devină mamă
Prosport.ro
Imaginile cu Victoria au făcut furori pe net. Fosta soție a apărut în bikini
Adevarul
„Schimbul de ulei japonez”, explicat de un mecanic cu 20 de ani de experiență. De ce metoda a devenit virală în rândul șoferilor
Mediafax
„Știm, asta supără mulți misogini”. Șeful sindicatului Metrorex, PUS LA ZID de Diana Buzoianu după derapajul sexist
Click
Cine este fetița cu părul scurt și privirea gingașă? Indiciu: A devenit o celebră prezentatoare TV
Digi24
Evadare incredibilă. Cu mâinile legate, un soldat și-a dezarmat paznicul, s-a aruncat în râu și a fugit 4 zile prin munți
Cancan.ro
Nepotul fostului interlop Adrian Mogoș a murit la doar 6 ani! Familia a sperat la o minune până în ultima clipă 🥲
Ce se întâmplă doctore
Cine este Valerie Lungu de la Asia Express 2026. Fosta finalistă „Bravo, ai stil!” participă în competiție alături de logodnicul ei, Alex Gâlcă
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Muzica la volan: piesa din 2017 care crește riscul de accidente
Descopera.ro
Fenomen astronomic extrem, nemaivăzut până acum!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Descopera.ro
Mormântul „păstrătorului de secrete” din Egiptul Antic, descoperit la Saqqara
Mediafax Italia
NEWS ALERT! Românul a fost EXTRĂDAT pentru că este considerat PERICULOS!
Mediafax Spania
Vestea de ULTIMĂ ORĂ care îi sperie pe pensionarii români! RISCĂ SĂ-ȘI PIARDĂ PENSIA de la 30 septembrie
INEDIT Observi detaliul ascuns din tablou? Personajul a generat numeroase controverse în mediul online
19:44
Observi detaliul ascuns din tablou? Personajul a generat numeroase controverse în mediul online
FLASH NEWS Prima trecere de pietoni inteligentă din Capitală, taxată de unii bucureșteni. De ce este contestat proiectul, unde se află și cum funcționează
19:33
Prima trecere de pietoni inteligentă din Capitală, taxată de unii bucureșteni. De ce este contestat proiectul, unde se află și cum funcționează
FLASH NEWS Premieră pentru TAROM. Un avion Boeing 737 MAX a intrat în flota companiei. Aeronava, denumită în memoria regretatului Mircea Lucescu
19:06
Premieră pentru TAROM. Un avion Boeing 737 MAX a intrat în flota companiei. Aeronava, denumită în memoria regretatului Mircea Lucescu
AGRICULTURĂ Avertisment pentru crescătorii de ovine: România riscă să piardă efectivele de reproducție
18:54
Avertisment pentru crescătorii de ovine: România riscă să piardă efectivele de reproducție
VIDEO Explozie la un depozit de arme din Siria. Cel puțin 14 persoane au fost ucise
18:27
Explozie la un depozit de arme din Siria. Cel puțin 14 persoane au fost ucise
FLASH NEWS Jaf de un milion de euro la Paris: doi bărbați s-au cățărat pe fațada hotelului Plaza Athénée și au spart un apartament. Cu ce obiecte de valoare au reușit să fugă
18:21
Jaf de un milion de euro la Paris: doi bărbați s-au cățărat pe fațada hotelului Plaza Athénée și au spart un apartament. Cu ce obiecte de valoare au reușit să fugă

Cele mai noi

Trimite acest link pe