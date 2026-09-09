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Una dintre cele mai grele voci din PNL îl acuză pe Bolojan că promovează traseismul politic: „A adoptat 9 dalmațieni”

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Deputata PNL Alina Gorghiu lansează un atac la adresa lui Ilie Bolojan, pe care îl acuză că a adus în formațiune parlamentari proveniți din partide pe care liberalii le criticau în trecut și le catalogau drept „toxice”, „populiste” sau „suveraniste”.

Gorghiu susține că, în ultimele luni, PNL a primit în rândurile sale nouă parlamentari proveniți de la formațiuni suveraniste, printre care AUR, SOS România și POT, dar și de la PSD.

„În ultimele luni, PNL a adoptat 9 dalmațieni, 9 traseiști, 9 colegi de la alte partide pe care domnul președinte Bolojan și conducerea partidului le etichetau toxice, drept populiste, drept suveraniste, nu în sensul bun. De la SOS am luat 3 parlamentari, de la POT cred că patru, am luat de la AUR, am luat de la PSD”, a declarat Alina Gorghiu, pentru Adevărul.

Liberala susține că situația este cu atât mai controversată cu cât, în trecut, Ilie Bolojan critica traseismul parlamentar și afirma că aleșii care își schimbă partidul ar trebui să își piardă mandatul.

„În total avem 9 parlamentari, care, dacă citez din președintele nostru Ilie Bolojan, anul trecut trebuiau să-și piardă mandatul pentru că au trădat încrederea electoratului”, a afirmat Gorghiu.

Gorghiu acuză și o apropiere PNL-AUR

Alina Gorghiu a susținut, de asemenea, că în Parlament partidele care se declară pro-europene colaborează cu formațiunile suveraniste atunci când există un interes politic.

Toate partidele colaborează foarte bine când au interes. Hai să nu fim ipocriți, la nivel parlamentar PNL are discuții frumoase cu AUR, domnul Bolojan cu domnul Simion s-au văzut, domnul Grindeanu cu domnul Simion s-au văzut”, a declarat deputata PNL.

  • De la alegerile parlamentare din 2024 și până la concretizarea moțiunii de cenzură din luna mai, 16 aleși și-au schimbat grupul parlamentar, iar ulterior, în numai cinci luni, alți 19 parlamentari au făcut astfel de schimbări.
  • Partidul Național Liberal este formațiunea care a atras cei mai mulți dintre aceștia, respectiv opt parlamentari proveniți de la AUR, SOS România și POT. Șase dintre ei au intrat în partid începând din primăvara acestui an, în contextul în care PSD discuta deja despre posibilitatea retragerii de la guvernare.
  • Printre parlamentarii ajunși în PNL se numără și Adrian Peiu, fost senator SOS România, care în luna iunie a fost ales lider interimar al organizației PNL Ialomița.
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