Deputata PNL Alina Gorghiu lansează un atac la adresa lui Ilie Bolojan, pe care îl acuză că a adus în formațiune parlamentari proveniți din partide pe care liberalii le criticau în trecut și le catalogau drept „toxice”, „populiste” sau „suveraniste”.

Gorghiu susține că, în ultimele luni, PNL a primit în rândurile sale nouă parlamentari proveniți de la formațiuni suveraniste, printre care AUR, SOS România și POT, dar și de la PSD.

„În ultimele luni, PNL a adoptat 9 dalmațieni, 9 traseiști, 9 colegi de la alte partide pe care domnul președinte Bolojan și conducerea partidului le etichetau toxice, drept populiste, drept suveraniste, nu în sensul bun. De la SOS am luat 3 parlamentari, de la POT cred că patru, am luat de la AUR, am luat de la PSD”, a declarat Alina Gorghiu, pentru Adevărul.

Liberala susține că situația este cu atât mai controversată cu cât, în trecut, Ilie Bolojan critica traseismul parlamentar și afirma că aleșii care își schimbă partidul ar trebui să își piardă mandatul.

„În total avem 9 parlamentari, care, dacă citez din președintele nostru Ilie Bolojan, anul trecut trebuiau să-și piardă mandatul pentru că au trădat încrederea electoratului”, a afirmat Gorghiu.

Gorghiu acuză și o apropiere PNL-AUR

Alina Gorghiu a susținut, de asemenea, că în Parlament partidele care se declară pro-europene colaborează cu formațiunile suveraniste atunci când există un interes politic.

„Toate partidele colaborează foarte bine când au interes. Hai să nu fim ipocriți, la nivel parlamentar PNL are discuții frumoase cu AUR, domnul Bolojan cu domnul Simion s-au văzut, domnul Grindeanu cu domnul Simion s-au văzut”, a declarat deputata PNL.