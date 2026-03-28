Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, sâmbătă, că în România curentul antivaccinist este la cote extrem de mari. Este vorba îndeosebi de un curent care se dezvoltă pe rețelele de socializare, despre care Rogobete spune că este la „cote maximale”.

Potrivit ministrului, pe rețelele de socializare sunt grupări care dezinformează. Alexandru Rogobete îi sfătuiește pe pe cetățeni să se adreseze medicilor şi să ignore mesajele de dezinformare de pe TikTok.

Potrivit lui Alexandru Rogobete, România se află pe primul loc în Europa în ceea ce priveşte numărul de copii morţi de rujeolă, nefiind vaccinaţi.

„Din păcate, da, este la cote maximale încă (curentul antivaccinist – n.r.), în special în reţelele de socializare, unde există aceste grupări antivacciniste, antimedicină în general, antitratamente moderne, care dezinformează. Noi raportăm periodic când apar cazuri care ajung la noi. Când spun la noi mă refer la Ministerul Sănătăţii. Le raportăm, ele au fost o mare parte din ele date jos, blocate”, a declarat Alexandru Rogobete, la emisiunea Insider Politic, difuzată sâmbătă de Prima TV, citat de News.ro.

Alexandru Rogobete: „Dezinformarea poate fi combătută doar cu o informare”

Potrivit ministrului, dezinformarea poate fi combătută cu informări relevante.

„Apar în continuare astfel de curente de dezinformare medicală, care sunt grave. Sigur că încercăm să le monitorizăm. Încercăm să reducem efectul lor pe cât se poate de mult. Dar foarte important, dezinformarea poate fi combătută doar cu o informare. Informare corectă, completă, mai accelerată şi mai răsunătoare, să zic aşa, decât cea a antivaxerilor”, a mai precizat ministrul Sănătății. .