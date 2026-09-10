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Doliu în Hong Kong: a murit Tung Chee-hwa, primul lider care a condus orașul în momentul istoric al revenirii la China, după plecarea britanicilor

Doliu în Hong Kong: a murit Tung Chee-hwa, primul lider care a condus orașul în momentul istoric al revenirii la China, după plecarea britanicilor
Tung Chee-hwa - Foto: Facebook
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Tung Chee-hwa, primul lider al Hong Kongului după transferul suveranității de la Marea Britanie către China în 1997, a murit la 89 de ani. Mandatul său a traversat criza financiară asiatică, epidemia SARS și protestele uriașe din 2003.

Tung Chee-hwa, omul care a preluat conducerea Hong Kongului în momentul istoric al revenirii fostei colonii britanice sub suveranitatea Chinei, a murit la vârsta de 89 de ani. Om de afaceri devenit politician și considerat un apropiat al Beijingului, Tung a condus orașul din 1997 până în 2005, într-o perioadă marcată de crize economice și sanitare, dar și de una dintre cele mai mari mobilizări de stradă din istoria Hong Kongului.

Tung Chee-hwa - Foto: Facebook

Tung Chee-hwa – Foto: Facebook

Tung a murit marți seara, înconjurat de familie, potrivit relatărilor presei locale. Biroul său l-a descris drept un om „devotat țării sale și poporului său”, scrie BBC.

Tung Chee-hwa, o personalitate marcantă a istoriei Hong Kongului

La 1 iulie 1997, Tung Chee-hwa a devenit primul șef al executivului după ce Marea Britanie a transferat Hong Kongul către China, punând capăt unei perioade de peste 150 de ani de administrație colonială britanică. El a preluat conducerea de la Chris Patten, ultimul guvernator britanic al Hong Kongului.

Tung s-a născut la Shanghai, în 1937, într-o familie care avea să construiască un important imperiu în industria transportului maritim. A studiat ingineria mecanică la Universitatea din Liverpool, în Marea Britanie, după care s-a mutat în Statele Unite. Acolo a lucrat timp de aproape un deceniu pentru General Electric.

În 1969 s-a stabilit la Hong Kong și s-a alăturat afacerii de transport maritim a familiei, Orient Overseas, preluând conducerea acesteia în 1979.

Drumul său către vârful politicii a început mult mai târziu. În 1992, Tung a fost numit membru al Consiliului Executiv de către Chris Patten. Deși avea o experiență politică relativ redusă, apropierea sa de Beijing a devenit evidentă în perioada pregătirilor pentru transferul suveranității.

Un moment rămas simbolic s-a produs în ianuarie 1996, la Marea Sală a Poporului din Beijing.

Jiang Zemin, președintele Chinei la acea vreme, a traversat sala pentru a-i strânge mâna lui Tung. Gestul, surprins de fotografi și intens comentat, a fost interpretat atunci drept un semnal puternic al sprijinului conducerii chineze pentru viitorul lider al Hong Kongului.

De la criza financiară și SARS la protestele a 500.000 de oameni

Tung Chee-hwa a ajuns la conducerea Hong Kongului într-un moment istoric, dar dificultățile au apărut aproape imediat. La scurt timp după transferul suveranității, criza financiară asiatică a lovit puternic economia regiunii și a provocat inclusiv o prăbușire a prețurilor proprietăților din Hong Kong.

Administrația sa s-a confruntat apoi cu grave probleme de sănătate publică. Hong Kongul a trecut prin focare de gripă aviară, iar în 2003 a devenit unul dintre principalele focare ale epidemiei de SARS – Sindromul Respirator Acut Sever.

Cea mai dificilă confruntare politică a mandatului său avea însă să vină în același an. În iulie 2003, aproximativ 500.000 de oameni au ieșit pe străzile Hong Kongului pentru a protesta împotriva unui proiect de lege privind securitatea națională.

Oponenții proiectului se temeau că noile prevederi ar putea restrânge drepturile și libertățile civile ale locuitorilor. Amploarea manifestațiilor a obligat administrația să renunțe la proiect.

Criza politică a slăbit și mai mult poziția lui Tung, care a demisionat în martie 2005, înainte de încheierea celui de-al doilea mandat.

Problemele de sănătate au fost invocate oficial pentru plecarea sa. La momentul respectiv au existat însă și afirmații potrivit cărora liderul Hong Kongului ar fi fost supus unor presiuni din partea Beijingului pentru a demisiona.

Problema securității naționale, care contribuise la cea mai mare criză politică din mandatul său, avea să revină în forță după 17 ani. În 2020, Beijingul a impus Hong Kongului o lege privind securitatea națională.

Autoritățile chineze au susținut că legislația era necesară pentru restabilirea și protejarea stabilității, în timp ce criticii au acuzat o restrângere profundă a libertăților și un impact major asupra autonomiei orașului.

Beijingul îl elogiază drept „patriot renumit”

După plecarea din fruntea administrației Hong Kongului, Tung Chee-hwa a rămas conectat la structurile politice chineze. El a ocupat timp de patru mandate consecutive funcția de vicepreședinte al Conferinței Consultative Politice a Poporului Chinez, unul dintre principalele organisme consultative politice ale Chinei.

Ultima sa apariție publică a avut loc în iulie 2021, la evenimentele organizate pentru aniversarea a 100 de ani de la înființarea Partidului Comunist Chinez.

Potrivit relatărilor din presă, Tung a suferit o intervenție chirurgicală la inimă câteva luni mai târziu. Foștii lideri ai Hong Kongului i-au adus omagii după anunțarea morții sale. Leung Chun-ying, șef al executivului din Hong Kong între 2012 și 2017, l-a descris drept un lider „binevoitor” care „a câștigat încrederea oamenilor prin rațiune”.

Carrie Lam, care a condus Hong Kongul între 2017 și 2022, a afirmat că leadershipul lui Tung a reprezentat „o contribuție istorică cu beneficii de durată”.

Presa oficială de la Beijing a pus accentul pe loialitatea fostului lider față de China.Agenția de stat Xinhua l-a descris drept „un patriot renumit, un activist social distins și un prieten apropiat al Partidului Comunist Chinez”.

Tung Chee-hwa lasă în urmă soția și cei trei copii.

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