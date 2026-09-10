Prima pagină » Actualitate » August 2026 a egalat recordul pentru cea mai călduroasă lună din istorie

August 2026 a egalat recordul pentru cea mai călduroasă lună din istorie

Elena Popescu
August 2026 a egalat recordul pentru cea mai călduroasă lună din istorie
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Luna august a egalat recordul pentru cea mai călduroasă lună înregistrată vreodată la nivel mondial, potrivit datelor programului european Copernicus. Temperatura medie globală a fost cu 1,65 grade Celsius peste nivelul din perioada preindustrială.

Temperatura medie a aerului la suprafața globului a ajuns în august la 16,96 grade Celsius, egalând cea mai ridicată valoare lunară măsurată până acum. Singura lună în care fusese înregistrat același nivel a fost iulie 2023.

Comparativ cu media perioadei 1990-2020, temperatura din august a fost mai ridicată cu 0,85 grade Celsius, potrivit datelor Copernicus, notează Politico.

De ce au urcat atât de mult temperaturile

Specialiștii Copernicus indică drept principal factor încălzirea globală generată de arderea combustibililor fosili. La aceasta s-a adăugat creșterea temperaturii apelor de suprafață din Oceanul Pacific, asociată unui fenomen El Nino puternic. Recordurile nu s-au limitat la temperatura aerului. Temperatura medie la suprafața mărilor a ajuns la 21,07 grade Celsius, egalând, la rândul său, recordul anterior, scrie Mediafax.

„Împreună cu temperaturile record de la suprafața mărilor și cu cea mai călduroasă vară înregistrată vreodată în Europa de Vest, aceste date arată cum schimbările climatice provoacă fenomene extreme atât în atmosferă, cât și în oceane”, a declarat Samantha Burgess, coordonatoare pentru climă la Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu, instituția care a realizat cercetarea pentru Copernicus.

Europa de Vest a avut cea mai fierbinte vară din istorie

August a încheiat o vară marcată în Europa de episoade severe de caniculă, incendii de vegetație și secetă. La nivelul întregului continent, vara anului 2026 a fost a treia cea mai călduroasă înregistrată vreodată, în timp ce pentru Europa de Vest a fost cea mai călduroasă vară din istoria măsurătorilor.

Datele vin în contextul în care emisiile globale de gaze cu efect de seră continuă să crească. Emisiile globale de gaze cu efect de seră generate de activitățile umane au crescut anul trecut cu 0,7%, a anunțat luni Comisia Europeană. Dacă acest ritm se menține, încălzirea globală ar putea ajunge la 1,5 grade Celsius până la sfârșitul deceniului.

Statele Unite au înregistrat cea mai mare creștere, emisiile crescând cu 2,2% în 2025. În China, cel mai mare emițător de gaze cu efect de seră din lume, emisiile au crescut cu 0,1% în 2025. În India, acestea au scăzut cu 0,2%, iar în Uniunea Europeană au fost, de asemenea, cu 0,2% mai mici, potrivit Comisiei Europene.

Datele Copernicus iau în calcul atât temperatura aerului, cât și temperatura de la suprafața mărilor la nivel global. Dacă actualul ritm se menține, încălzirea globală ar putea ajunge la pragul de 1,5 grade Celsius până la sfârșitul acestui deceniu, potrivit datelor citate.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Alexandru Rogobete îi cere şefului Casei Naţionale de Sănătate să publice situaţia financiară reală din sistem
12:44
Alexandru Rogobete îi cere şefului Casei Naţionale de Sănătate să publice situaţia financiară reală din sistem
INCIDENT Un adolescent de 16 ani a furat o mașină, apoi a gonit pe străzile Craiovei. Autoturismul s-a făcut scrum, după ce motorul i-a luat foc
12:34
Un adolescent de 16 ani a furat o mașină, apoi a gonit pe străzile Craiovei. Autoturismul s-a făcut scrum, după ce motorul i-a luat foc
NEWS ALERT Reuters: NATO a dejucat un complot rusesc de sabotare a cablurilor submarine din Arctica
12:10
Reuters: NATO a dejucat un complot rusesc de sabotare a cablurilor submarine din Arctica
ULTIMA ORĂ Sondaj INSCOP: AUR rămâne partidul favorit în intenția de vot a românilor la următoarele alegeri. Schimbare pe locul doi al clasamentului. Toate datele celui mai recent sondaj
11:41
Sondaj INSCOP: AUR rămâne partidul favorit în intenția de vot a românilor la următoarele alegeri. Schimbare pe locul doi al clasamentului. Toate datele celui mai recent sondaj
STATISTICĂ Petrolul României vine în proporție de 77% din import. Ce arată datele Eurostat
11:28
Petrolul României vine în proporție de 77% din import. Ce arată datele Eurostat
NEWS ALERT O nouă dronă și-a făcut apariția pe litoralul românesc. Ce au găsit geniștii pe plajă la Capu Midia
11:20
O nouă dronă și-a făcut apariția pe litoralul românesc. Ce au găsit geniștii pe plajă la Capu Midia
Mediafax
Trump aruncă BOMBA: 5.000 de dolari pentru fiecare american! Ce condiție pune
Digi24
Călin Georgescu, după ce Palatul Cotroceni a anunțat că România nu trimite soldați în Ucraina: N. Dan vrea să angajeze țara în război
Cancan.ro
Armina și Jaguarul s-au SĂRUTAT pasional la Insula iubirii 2026. Toate detaliile unei apropieri incendiare, care a sfârșit în PAT
Prosport.ro
FOTO. „S-a întors REGINA!”. Prezentatoarea TV a stârnit reacțiile fanilor cu apariția ei
Adevarul
„Au drumuri mai proaste decât noi, ceea ce e impresionant”. Ce cred românii despre Bulgaria după vacanțe și călătorii
Mediafax
De ce se udă geamurile toamna? Trucul simplu care ține condensul departe
Click
„Am ajuns cu fetița la Urgențe”. Vacanța de 9.000 de euro la un resort de 5 stele din Turcia a devenit un calvar pentru o familie de români
Digi24
Evadare incredibilă. Cu mâinile legate, un soldat și-a dezarmat paznicul, s-a aruncat în râu și a fugit 4 zile prin munți
Cancan.ro
Luciana Păunescu a murit fulgerător la 46 de ani! Cu doar o lună înainte, își făcuse analizele și le-a mărturisit prietenilor că vrea să devină mamă
Ce se întâmplă doctore
Salma Hayek, apariție incendiară la 60 de ani. Fotografia nud care a făcut senzație pe Instagram. „Sunt recunoscătoare”
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Brandul din China care se menține pe locul 5 în România. Cota de piață a ajuns la 6,84% în august
Descopera.ro
Fenomen astronomic extrem, nemaivăzut până acum!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Descopera.ro
Un mucegai din intestinul uman ar putea oferi protecție împotriva radiațiilor
Mediafax Italia
Supermarketurile unde pot fi economisiți cei mai mulți bani. Diferența poate fi de aproape 4.000 euro pe an, în Italia
Mediafax Spania
Localitatea care oferă CHIRIE cu 300 de euro cu SALĂ și PISCINĂ INCLUSE!
EDUCAȚIE Ioan-Aurel Pop i-a identificat pe responsabilii eșecului școlii românești: „progresişti, neomarxişti, globalişti, anulatorii culturii și treziţi”
12:46
Ioan-Aurel Pop i-a identificat pe responsabilii eșecului școlii românești: „progresişti, neomarxişti, globalişti, anulatorii culturii și treziţi”
EXCLUSIV Deputatul independent Dumitru Coarnă, acuzații despre interesele creditorilor în România. „Bolojan e susținut de creditori, de asta suntem în criză”
12:00
Deputatul independent Dumitru Coarnă, acuzații despre interesele creditorilor în România. „Bolojan e susținut de creditori, de asta suntem în criză”
FLASH NEWS Britt McHenry, o fostă jurnalistă din domeniul sportului, s-a alăturat administrației Trump în rolul de consilier de presă la Departamentul de Stat
11:55
Britt McHenry, o fostă jurnalistă din domeniul sportului, s-a alăturat administrației Trump în rolul de consilier de presă la Departamentul de Stat
FLASH NEWS Doliu în Hong Kong: a murit Tung Chee-hwa, primul lider care a condus orașul în momentul istoric al revenirii la China, după plecarea britanicilor
11:45
Doliu în Hong Kong: a murit Tung Chee-hwa, primul lider care a condus orașul în momentul istoric al revenirii la China, după plecarea britanicilor
Gândul de Vreme Vremea se schimbă radical în România. Cod portocaliu de caniculă, apoi vin furtunile. Care sunt zonele vizate
11:09
Vremea se schimbă radical în România. Cod portocaliu de caniculă, apoi vin furtunile. Care sunt zonele vizate
FLASH NEWS Tennessee se pregătește să execute prima femeie din ultimii 207 ani. Cazul Christa Pike reaprinde controversele despre traumele copilăriei
11:04
Tennessee se pregătește să execute prima femeie din ultimii 207 ani. Cazul Christa Pike reaprinde controversele despre traumele copilăriei

Cele mai noi

Trimite acest link pe