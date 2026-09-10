August 2026 a egalat recordul pentru cea mai călduroasă lună din istorie

Luna august a egalat recordul pentru cea mai călduroasă lună înregistrată vreodată la nivel mondial, potrivit datelor programului european Copernicus. Temperatura medie globală a fost cu 1,65 grade Celsius peste nivelul din perioada preindustrială.

Temperatura medie a aerului la suprafața globului a ajuns în august la 16,96 grade Celsius, egalând cea mai ridicată valoare lunară măsurată până acum. Singura lună în care fusese înregistrat același nivel a fost iulie 2023.

Comparativ cu media perioadei 1990-2020, temperatura din august a fost mai ridicată cu 0,85 grade Celsius, potrivit datelor Copernicus, notează Politico.

De ce au urcat atât de mult temperaturile

Specialiștii Copernicus indică drept principal factor încălzirea globală generată de arderea combustibililor fosili. La aceasta s-a adăugat creșterea temperaturii apelor de suprafață din Oceanul Pacific, asociată unui fenomen El Nino puternic. Recordurile nu s-au limitat la temperatura aerului. Temperatura medie la suprafața mărilor a ajuns la 21,07 grade Celsius, egalând, la rândul său, recordul anterior, scrie Mediafax.

„Împreună cu temperaturile record de la suprafața mărilor și cu cea mai călduroasă vară înregistrată vreodată în Europa de Vest, aceste date arată cum schimbările climatice provoacă fenomene extreme atât în atmosferă, cât și în oceane”, a declarat Samantha Burgess, coordonatoare pentru climă la Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu, instituția care a realizat cercetarea pentru Copernicus.

Europa de Vest a avut cea mai fierbinte vară din istorie

August a încheiat o vară marcată în Europa de episoade severe de caniculă, incendii de vegetație și secetă. La nivelul întregului continent, vara anului 2026 a fost a treia cea mai călduroasă înregistrată vreodată, în timp ce pentru Europa de Vest a fost cea mai călduroasă vară din istoria măsurătorilor.

Datele vin în contextul în care emisiile globale de gaze cu efect de seră continuă să crească. Emisiile globale de gaze cu efect de seră generate de activitățile umane au crescut anul trecut cu 0,7%, a anunțat luni Comisia Europeană. Dacă acest ritm se menține, încălzirea globală ar putea ajunge la 1,5 grade Celsius până la sfârșitul deceniului.

Statele Unite au înregistrat cea mai mare creștere, emisiile crescând cu 2,2% în 2025. În China, cel mai mare emițător de gaze cu efect de seră din lume, emisiile au crescut cu 0,1% în 2025. În India, acestea au scăzut cu 0,2%, iar în Uniunea Europeană au fost, de asemenea, cu 0,2% mai mici, potrivit Comisiei Europene.

Datele Copernicus iau în calcul atât temperatura aerului, cât și temperatura de la suprafața mărilor la nivel global. Dacă actualul ritm se menține, încălzirea globală ar putea ajunge la pragul de 1,5 grade Celsius până la sfârșitul acestui deceniu, potrivit datelor citate.